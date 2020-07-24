已故哈佛商學院教授Theodore Levitt有一名句：「People don't want to buy a quarter-inch drill, they want a quarter-inch hole.」（人們想買的並不是1/4英吋的鑽孔機，而是牆上1/4英吋的那個孔），意即，人們在乎的，是最後結果是甚麼？而這個甚麼是否對應他們當下想要的？正如病人有不適去看醫生一樣，病人最在乎的，是病痛能得到紓緩及好起來（即是那個在牆上1/4英吋的那個孔），若醫生猛講解那個藥從哪裏研製、有何成分、有何研究結果（即那1/4英吋的鑽孔機），但到頭來病人服用後毫無效果，那對病人來說，最終都是幫唔到手。

現時，很多品牌定位都是錯了方向，一味強調自己產品有何特徵，但究竟能為消費者帶來甚麼更好、更獨特的效果呢？卻又不見得。若強調的特徵沒有在芸芸競爭對手中stand out，那這些特徵從意義和效果上來說，根本等如零。又或掉頭去想，若品牌能做到比其他競爭對手更突出、更超班的效果，那重點和聚焦自然落在效果的呈現上，還需多談其他多餘事項？

品牌策略與做人策略大同小異，若一個人只強調自己幾努力、幾有誠意，但呈現出來的東西在對方眼中完全不達標，那對方會收貨嗎？企管學更甚，一個機構領袖的表現，不在乎其口中如何表揚自己，客觀事實最實際，即看機構在其帶領下，是否愈行愈進步，抑或愈來愈烏煙瘴氣呢？這些都是別人有眼看得見的指標。

有不少企管個案，企業領袖領着不成比例的薪水，卻搞到機構衰無可衰，那任憑他自己如何自吹自擂，又或強調自己幾咁努力、有誠意，那客觀上，其領導本事就如一個鑽不出孔的鑽孔機。

我經常提醒年輕人，無論做事和做人，若能呈現達標或亮麗的表現，根本不需再講自己有幾努力去impress他人。不要讓自己去到只能強調自己有幾努力、幾俾心機或幾有誠意的地步，因為去到只能強調如此的局面，實則已連尊嚴都輸了。