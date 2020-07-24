中美博弈禍福難料 政治市風險指標 評．析．天下版 2020/07/24 分享： A股周三收市後突傳出美國要求關閉中國駐休斯敦總領事館，中方外交部宣稱作必要回應，一時間中美緊張關係急升溫。A股既已收市，港股即成資金避險提款機，恒指尾市跌幅急擴大至逾500點。 股民定過神來，也許會發現 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 港交所再戰全球一哥 強勢未見底 2020/07/23 港交所再戰全球一哥 強勢未見底 交易講場 - 港版納指先聲奪人 科技股乘風破浪 2020/07/22 港版納指先聲奪人 科技股乘風破浪 交易講場 - 狙擊港股會犯國安法？港府需解說 2020/07/21 狙擊港股會犯國安法？港府需解說 交易講場 - 中芯下個台積電？ A股較H股炒高2倍 2020/07/20 中芯下個台積電？ A股較H股炒高2倍 交易講場 - Netfilx績遜 環球科網股熱潮降溫？ 2020/07/18 Netfilx績遜 環球科網股熱潮降溫？ 疫情 中國 美國 美元 美股 指數 人民幣 美滙指數 A股 美滙 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入