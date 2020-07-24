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中美博弈禍福難料 政治市風險指標

評．析．天下版 2020/07/24

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A股周三收市後突傳出美國要求關閉中國駐休斯敦總領事館，中方外交部宣稱作必要回應，一時間中美緊張關係急升溫。A股既已收市，港股即成資金避險提款機，恒指尾市跌幅急擴大至逾500點。

股民定過神來，也許會發現

...

撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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