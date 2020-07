疫下無工開 音樂人網上求生術

受新冠疫情影響,現場音樂會無法舉行,令各地音樂人生計艱難,但出路或在網上,包括直播平台。各大音樂串流平台更推措施,支援獨立音樂人。

善用直播平台 與觀眾互動

世界經濟論壇指出,現場音樂演出是音樂業界逾半的收入來源,但疫情迫使各地禁止民眾聚集,6個月的禁足令已令全球音樂業損失逾100億美元。但不少音樂人已在網上發掘新出路,當中一大趨勢是透過串流平台。據世界經濟論壇數據顯示,串流平台的營業額在6年間大增,在2012年僅佔業界9%,截至前年已升至47%。

音樂人在限聚令期間,更善用Twitch、Instagram TV等直播平台,直接與觀眾互動。觀眾透過平台上的打賞機制,自行為音樂人的演出及作品定價,平台除了可分一杯羹外,亦可讓音樂人成立個人收費頻道,讓觀眾付費訂閱收看演出、參與虛擬演唱會、以及享有評論功能。

騰訊數據顯示,善用這類措施的音樂人當中,逾8成收入提高逾5成,更有逾4成音樂人表示收入因此翻倍。近期亦多了企業嘗試發掘新商機,媒體集團Vivendi早前便推出新平台,讓音樂人演出及與粉絲互動,電訊商Verizon亦與娛樂公司合作,舉辦虛擬演唱會。

部分串流平台亦有推措施與音樂人共度時艱,例如Spotify在4月推出新功能Artist Fundraising Pick,讓音樂人可用個人帳戶為自己及團隊、甚或慈善團體籌款。

此趨勢在疫情後或將延續,路透社委託市場調查公司Ipsos進行調查,發現32%美國人會等待出現新冠疫苗後才肯踏足演唱會或戲院等場所,更有55%認為這些場所不應在疫苗出現前重開。此或意味網上直播,將成為音樂演出的新常態。

免費直播節目 觀眾自由定價

本港音樂業界已有樂手為跳出零收入深淵,涉足網上音樂演出。多名獨立音樂人曾在今年4月於YouTube及Facebook上,免費直播節目「Tone Online Music Festival」,由觀眾自由定價。該綫上音樂節將在下月回歸,在KKBox香港Facebook專頁等平台上直播。

藝人陳奕迅(Eason)本月亦舉行網上慈善音樂會「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」,為業界人員提供工作機會紓困。該音樂會觀看人次達2,000萬,開騷前更已成功籌逾500萬港元,Eason更表示有意再開part 2。

音樂界因疫情而需要轉型,網上多個平台亦各推措施與優惠吸引音樂人使用,音樂人大可根據各平台開出的條件,決定在哪些平台上將音樂直接帶到聽眾家中。

▲ 新冠疫情影響,各地音樂人改在網上尋找新出路,此或意味網上直播將成為音樂演出的新常態。(路透社資料圖片)