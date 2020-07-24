疫下無工開 音樂人網上求生術

受新冠疫情影響，現場音樂會無法舉行，令各地音樂人生計艱難，但出路或在網上，包括直播平台。各大音樂串流平台更推措施，支援獨立音樂人。

善用直播平台 與觀眾互動

世界經濟論壇指出，現場音樂演出是音樂業界逾半的收入來源，但疫情迫使各地禁止民眾聚集，6個月的禁足令已令全球音樂業損失逾100億美元。但不少音樂人已在網上發掘新出路，當中一大趨勢是透過串流平台。據世界經濟論壇數據顯示，串流平台的營業額在6年間大增，在2012年僅佔業界9%，截至前年已升至47%。

音樂人在限聚令期間，更善用Twitch、Instagram TV等直播平台，直接與觀眾互動。觀眾透過平台上的打賞機制，自行為音樂人的演出及作品定價，平台除了可分一杯羹外，亦可讓音樂人成立個人收費頻道，讓觀眾付費訂閱收看演出、參與虛擬演唱會、以及享有評論功能。

騰訊數據顯示，善用這類措施的音樂人當中，逾8成收入提高逾5成，更有逾4成音樂人表示收入因此翻倍。近期亦多了企業嘗試發掘新商機，媒體集團Vivendi早前便推出新平台，讓音樂人演出及與粉絲互動，電訊商Verizon亦與娛樂公司合作，舉辦虛擬演唱會。

部分串流平台亦有推措施與音樂人共度時艱，例如Spotify在4月推出新功能Artist Fundraising Pick，讓音樂人可用個人帳戶為自己及團隊、甚或慈善團體籌款。

此趨勢在疫情後或將延續，路透社委託市場調查公司Ipsos進行調查，發現32%美國人會等待出現新冠疫苗後才肯踏足演唱會或戲院等場所，更有55%認為這些場所不應在疫苗出現前重開。此或意味網上直播，將成為音樂演出的新常態。

免費直播節目 觀眾自由定價

本港音樂業界已有樂手為跳出零收入深淵，涉足網上音樂演出。多名獨立音樂人曾在今年4月於YouTube及Facebook上，免費直播節目「Tone Online Music Festival」，由觀眾自由定價。該綫上音樂節將在下月回歸，在KKBox香港Facebook專頁等平台上直播。

藝人陳奕迅（Eason）本月亦舉行網上慈善音樂會「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」，為業界人員提供工作機會紓困。該音樂會觀看人次達2,000萬，開騷前更已成功籌逾500萬港元，Eason更表示有意再開part 2。

音樂界因疫情而需要轉型，網上多個平台亦各推措施與優惠吸引音樂人使用，音樂人大可根據各平台開出的條件，決定在哪些平台上將音樂直接帶到聽眾家中。

▲ 新冠疫情影響，各地音樂人改在網上尋找新出路，此或意味網上直播將成為音樂演出的新常態。（路透社資料圖片）