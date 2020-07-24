「人氣女王」病了 大法官成共和黨囊中物？

本欄昨天提到美國國歌的誕生，和馬里蘭州巴爾的摩市有關，近日剛巧傳出消息，著名的美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG），因為有發燒感染徵狀，被送到巴爾的摩醫院接受治療，期間繼續履行職務。87歲的她曾接受癌症治療，近年一直備受健康問題困擾，許多美國人也十分關注。除了因為她是「非一般法官」受擁戴外，亦因為最高法院大法官的更替，從來牽涉民主及共和兩黨勢力平衡。

最高法院大法官 涉兩黨勢力平衡

金斯伯格已多次和結腸癌、胰腺癌等搏鬥，成功戰勝病魔。她的頑強不僅體現在她的病歷，還體現在人生履歷。從哈佛法學院畢業並成為律師後，在法律上為女性平權貢獻良多。1993年，獲克林頓總統提名為美國歷史上第二位最高法院女性大法官。

有別於其他大法官「收收埋埋」，她樂於宣揚自己理念，形象鮮明，以其形象出現的流行文化深受歡迎，人氣勁高，粉絲無數，還有個外號「惡名昭著的RBG」（Notorious RBG）。相信大家對她有一定認識，不在此累贅，反而想提提另一個人的故事。

歐康納（Sandra Day O’Connor）是美國史上第一位最高法院女性大法官，1981年上任。同RBG偶像派不同，是踏實型。或許始終是同法律打交道的人，所說所做一般較為理性，反而她退休的人生一幕，卻帶點感性。2006年，76歲的歐康納依然充滿幹勁，但為了照顧患阿茲海默症的丈夫毅然退休，結束四分一世紀的大法官公職。

在她的自傳，有這段描繪：「阿茲海默症安養院門前，一對遲暮戀人坐在一塊，手牽着手。身後站着一名每天前來探望的女士，她，是男子的妻子。兩人結婚逾半世紀，但男子因此病已認不出妻子，只會緊握着身旁女子的手。妻子看着與另一病人戀愛，比入院前更開朗的老伴，竟也覺得心滿意足。」沒錯，那位妻子就是歐康納，她退休後3年，丈夫去世，她繼續奉獻社會，並推動公民教育，直至前年88歲，自己也驗出失智症。

成長於亞利桑那州牧場的「牛女」，歐康納畢業於史丹福大學法學院，當過律師、州參議員，一面當地方法官，一面又參與共和黨政治。獲列根委任做最高法院大法官後，初期立場相當保守，後漸變為溫和保守派，經常成為投票關鍵少數。

說回大法官委任問題，如果RBG因病不能繼續出任大法官，特朗普會馬上提名一位保守派大法官嗎？可能性相當高，據報特朗普手裏早握有背後利益集團提供的大法官人選。最高法院有一位首席法官，8位大法官，目前5位是共和黨提名的保守派，4位傾向民主黨的自由派。如果屬自由派的RBG換成共和黨提名的法官，即是說保守派將佔6席，自由派只餘3席。

倘「RBG」不能續任 特冀提名自己人

美國最高法院是釋憲機構，判例本身成為法律依據，大法官又是終身制，保守及自由派比例失衡，天秤一旦傾斜，就會改變某些重要議題的裁決，動輒影響幾十年甚至更長時間的社會制度，關係到每位美國人和子孫利益，重要性可想而知。還有這樣一種陰謀論：特朗普卸任後，可能面臨一系列官司，打到最高法院，只有再增加親共和黨的大法官，才能令特朗普及其家族放心。

套用歐康納和丈夫的關係，發現到頭來，愛原來能夠以另一種形式出現。而RBG為了平權，一輩子都在說她的名句：「我不同意」（I dissent），不同意保守派種種觀點，與他們抗衡。歐康納曾說大法官在審訊中，可以不按委任他們的總統的立場投票。

的確，大法官是當一世的，無人可炒其魷魚，理應甚麼都不怕。但當政黨兩極化時，在美國司法制度下，到頭來人會發現，大法官非必然純粹從司法角度審案，而是以政治立場來斷定社會議題。著名小說《動物農莊》（Animal Farm）有句名言：「所有動物都是平等的，但有些動物比其他動物更平等。」在美國的複雜政治架構下，要避免這情況，需要多些歐康納和RBG！

▲ 美國最高法院大法官的更替，牽涉民主及共和兩黨勢力平衡。87歲的大法官金斯伯格（人稱RBG）在美人氣勁高，但深受健康問題困擾，若她不能續任，特朗普隨時會提名自己人。（路透社資料圖片）

▲ 美國最高法院大法官的更替，牽涉民主及共和兩黨勢力平衡。87歲的大法官金斯伯格（人稱RBG）在美人氣勁高，但深受健康問題困擾，若她不能續任，特朗普隨時會提名自己人。（路透社資料圖片）