選民「顧全大局」 真誠投票減？

近年來由於政治角力日趨激烈，為了爭逐一席之地，不同政團在立法會選舉上可謂各出奇謀。與此同時，選民採用「策略投票」雖愈見普遍，但是仍有不少選民堅持「真誠投票」（sincere voting）。所謂真誠投票，是指選民不單明確定位自己屬於哪個陣營，甚至是明確知道支持某個政團，選舉時只會投票給該政團的候選人。

政治角力激 「策略投票」普遍

根據香港亞太研究所2012和2016年的立法會選舉調查，在有明確政黨偏好的人士中，真誠投票雖是司空見慣，但沒有投票給自己支持的政團候選人的選民也為數不少，而且相關比例近年在地方選區選舉中有所上升。

如2012年，在有明確政黨偏好、而且在選舉中投下有效選票的受訪選民中，61.5%在地方選區選舉中作真誠投票，在2016年，相關比例下降至51.3%，而真誠投票在區議會（第二）功能界別選舉中變化不大，2012和2016年的比例各是44.1%和47.5%。

在2016年，真誠投票的比例雖於地方選區下跌，但仍是稍高於區議會（二）的比例，看似真誠投票在地方選區較在區議會（二）普遍。當然其中一個不可忽視的因由，是較少政團有足夠能力在選舉中爭取區議會（二）席位，這部分選舉要求參選者取得至少15名區議員提名，不少政團的地區支持較弱，未能獲得足夠區議員提名參選，這些政團的支持者自然不能在區議會（二）作真誠投票。

再者，區議會（二）只有五席，即使取得足夠提名，候選人都未必有取勝機會，例如在2016年選舉，公民黨雖貴為泛民主派陣營中最受歡迎的政團之一，但其區議會（二）候選人陳琬琛勝算不大，因而宣布停止競選，並呼籲支持者轉投其他勝算較高的泛民主派候選人，結果公民黨的支持者中，72.0%投給民主黨，21.1%投給街工，只有3.4%仍然投給公民黨（見表）。

非在職選民投票 較低收入者真誠

此外，由於有競爭力的同陣營候選人對手較少，作為區議會（二）熱門政團的民主黨和民建聯，他們的支持者在區議會（二）中，多數進行真誠投票，其比例各高達79.7%和81.8%。這比例遠高於地方選區，在地方選區的相關比例是44.8%和58.0%。

我們對真誠投票進行二元對數迴歸分析，加入個人社經背景和選區等虛擬變項，發現年齡和個人月收入（分非在職、三萬元以下、三萬元及以上三類）與地方選區和區議會（二）的真誠投票行為有顯著關聯：中年和年長選民較年輕選民傾向進行真誠投票；非在職選民較低收入選民傾向進行真誠投票，而較低和較高收入人士則沒有明顯差異。

此外，另加入政黨偏好分析後，發現建制派和本土派政團支持者，較泛民主派支持者傾向進行真誠投票，對建制派和本土派政團支持者來說，在決定投票選擇時，政黨偏好是一個比較重要的因素，這可能由於泛民主派政團支持者較從非建制派議席數目考慮，因而作策略性投票，將選票投給其他非建制派名單。

撑泛民政團 選舉策略空間更大

由於香港選民大多沒有政黨偏好，加上選民較過往重視其支持陣營的整體議席數目，而非心儀政黨的得失，這種「顧全大局」的心態，難免會動搖真誠投票的傳統地位，但亦能給予政團更大的選舉策略空間，以爭取更多的選票。

（系列之三）

▲ 香港選民大多沒政黨偏好，加上較過往重視其支持陣營的整體議席數目，這種「顧全大局」的心態，難免會動搖真誠投票的地位。（資料圖片）