港府須早訂疫苗 控疫力爭零感染

新冠肺炎疫情肆虐全球，據報有4款疫苗研究取得進展，為世人帶來初步曙光。本港專家提醒港府應盡快訂購疫苗，勿待面世才行動，屆時未必買得到。當下與疫共存已無可避免，港府須汲取教訓，控疫要做到零感染。市民在疫下新常態，要長期與工作、生活、學習同行。

戰略物資 早選訂疫苗保供應

政府專家顧問許樹昌昨天表示，全球有24種新冠疫苗正在進行臨床測試，港府在訂購上不可以再等，因疫苗供應緊張，若很多國家都已訂購，屆時有錢也買不到。即使政府買到，數量相信無法滿足752萬港人需要，須按流感疫苗接種原則，優先分配給長者、長期病患者和醫護使用。

盡管中國、英國、美國等團隊所研製的疫苗，從全球逾百個疫苗項目中脫穎而出，進入第三階段臨床測試，但不保證最終都能成功，因過往經驗顯示，一款疫苗要過3關，通過3階段測試，而取得批准生產的成功率低於6%。

港府不能因此在採購疫苗上猶豫不決，始終疫苗是現今最有效的防疫手段，一旦研製成功，全球都會搶購，但短時間沒有藥廠能有足夠生產綫生產，勢成戰略物資，出口受到限制。假如美國搶先研製出疫苗，在中美角力升級，香港屆時更難買到。故港府須早着先鞭，盡早徵詢醫療界等專家意見，成立選購疫苗專家小組，選擇向最有可能成功的潛在疫苗公司訂購，當中當然會涉及選擇對錯的風險，而有關的支出，只好當作為香港公共衞生買保險；另方面則應全力向內地預先爭取優先獲分配。

即使疫苗成功研發，最快也要一年後才能推出市場。在未來一年，相信疫情仍會斷斷續續地爆發，下一波會否更兇猛，港府須汲取這次社區爆發的教訓，未來控疫方向必須爭取零感染。

要做到零感染，關鍵在迅速擴大檢測量，精準地應檢盡檢，而非目前應症就診，方能盡快找出隱形病人，及早進行隔離治療。政府控疫有清零決心，香港才有機會回復成為低風險地區，才有機會與其他地區建立旅遊氣泡，讓經濟盡快復常。

企業和市民亦須接受與疫共存的現實，在疫下如何長期與工作同行。一旦爆疫，企業盡量安排員工在家工作，經過兩次疫情衝擊和考驗，相信大多已掌握正常運作竅門。企業應趁機善用科技來轉型，如增加網購比重，食肆亦可考慮用QR Code落單，減少員工和顧客接觸而染疫的風險。

長期疫戰 與工作生活學習同行

疫下亦要做好長期與生活和學習同行。長期戴口罩，勤洗手已成新常態，大家須自律，在爆疫時嚴守防疫措施，做好個人衞生，減少外出，提升家居樂趣。

在家時間多了，更須善用網上學習資源，讓孩子停課不停學，保持學習進度；同時亦可加強親子樂，一起學烹飪、焗蛋糕，甚至學習樂器、齊齊做運動，體驗愛在瘟疫蔓延時！

責任編輯：劉婉雯