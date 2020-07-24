港搶購疫苗 惟有靠國家隊？ 政治版 2020/07/24 分享： 香港醫學會昨天的記者會成網上熱話。有傳媒問及，澳門和新加坡每天都可做到1.1萬個及2萬個病毒測試，為何香港檢測量低於兩地？會長蔡堅回應說，因「特首唔同」。 港自己做檢測 澳門夥內地 其實，蔡堅沒有說的是， ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 許樹昌促早訂疫苗 否則「買不到」 今日 許樹昌促早訂疫苗 否則「買不到」 疫苗明年初面世 世衞冀公平分配 今日 疫苗明年初面世 世衞冀公平分配 最新專欄文章 更多 疫情反覆 政府憂年底前也難解決 2020/07/23 疫情反覆 政府憂年底前也難解決 立會選舉押後否 政制局兩手準備 2020/07/22 立會選舉押後否 政制局兩手準備 極端防疫 或推禁足令延立會選舉 2020/07/21 極端防疫 或推禁足令延立會選舉 禁足令落實難 還有其他辣招可用 2020/07/20 禁足令落實難 還有其他辣招可用 倘疫情未遏 公僕再在家工作？ 2020/07/17 倘疫情未遏 公僕再在家工作？ 疫情 新冠肺炎 陳肇始 流感 許樹昌 梁子超 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入