港搶購疫苗 惟有靠國家隊？

香港醫學會昨天的記者會成網上熱話。有傳媒問及，澳門和新加坡每天都可做到1.1萬個及2萬個病毒測試，為何香港檢測量低於兩地？會長蔡堅回應說，因「特首唔同」。

港自己做檢測 澳門夥內地

其實，蔡堅沒有說的是，

...