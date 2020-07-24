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港搶購疫苗 惟有靠國家隊？

政治版 2020/07/24

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香港醫學會昨天的記者會成網上熱話。有傳媒問及，澳門和新加坡每天都可做到1.1萬個及2萬個病毒測試，為何香港檢測量低於兩地？會長蔡堅回應說，因「特首唔同」。

港自己做檢測 澳門夥內地

其實，蔡堅沒有說的是，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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