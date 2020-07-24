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食肆推外賣優惠 在家歎人氣食店出品

行政人員版 04:00 2020/07/24

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近排疫情反覆，千萬要小心，最好梗係買外賣返屋企慢慢歎！黛安八卦到，唔少食肆同商場都推出新優惠，好似鴻星集團旗下粵味精品餐館「星•68」，就提供全日餐牌外賣自取及堂食68折優惠；有合掌瓜腰果燉粟米馬蹄、海星蘋果龍脷葉燉瘦肉等足料燉湯，仲有香酥荔蓉鴨等特色小菜，黛安講起都想食呀！

另外，沙田新城市廣場即日起至8月16日，聯同場內近20間中西日韓人氣食肆，齊推「夏日狂賞樂．餐飲」優惠，到指定參與食肆買外賣自取或堂食，幫襯滿$100即減$20，以上優惠仲可聯同餐廳本身優惠同時使用，好似73折就食到原價$298嘅「The Salted Pig」招牌德國鹹豬手、「Chop Chop食神叉燒」$40嘅迷你叉燒鹹蛋飯等。

至於利園區內亦有多間餐飲商戶推出外賣自取優惠，好似經典淮揚菜館「十里洋場」、正宗越菜食府「安南」、殿堂級居酒屋「權八」等，都推出外賣自取75折優惠；「HABITŪ table」一連4星期推驚喜優惠，以優惠價$68就可帶走指定主打菜式！大家快啲去試下啦。

本文轉載自《晴報

沙田新城市廣場

沙田新城市廣場推出優惠，參與食肆包括幸福班戟、Lady M、壽司九州市場等人氣品牌。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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