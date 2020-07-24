最近有位客戶稱讚我的同事，說他加入我們集團後脫胎換骨，作品質素遠勝以前。我也認同她的看法，但這絕對不是我的功勞，我對他們的工作一竅不通，也完全沒有參與創作過程。但他的情況並非單一個案，而是集團內的普遍現象。

我認為有幾個原因可以解釋這現象。我們的合夥人都擁有公司股份，雖然他們是小股東，但自己做老闆，和打工的心態很不一樣。金錢回報是一個方面，他們有分紅，有股息收，比公司賺不賺錢也袋份人工有分別。但這也不完全是金錢回報，他們是公司的老闆，有主人家心態，公司出品和個人名譽攸關，所以必定全力以赴，做到最好。

公司的架構也扮演重要的角色。以前他們公司架床疊屋，有好點子都要在公司內過關斬將，才能呈現給客戶看，客戶看到的版本已經面目全非，難以帶來驚喜。而且在大公司分工精細，客戶的簡報去到創意部門可能已經被曲解遺漏，現在創作團隊直接跟客戶溝通，既有效率，也避免失真誤解。

廣告創作是團隊工作，我們的合夥人有較大彈性建立自己的團隊，他們也刻意栽培年輕人。以他們的經驗，配合年輕人對流行文化和媒體特性較優秀的觸覺，加上精簡團隊的靈活性，發揮更佳的協同效益。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》