外牆有空鼓失分最多 宜拆除重做【獲47分】 置業家居 2020/07/25 分享： 記者日前隨同工程監督師陳智康（康Sir）驗收低層C室、實用面積333平方呎的1房單位。這個單位獲47分，而在是次驗樓中，外牆空鼓情況為失分最多的位置。 首先，單位開放式廚房的廚櫃及家電均有問題，康Sir ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 WEST PARK享雙鐵路優勢 租盤不多 最平$1.7萬入場 今日 WEST PARK享雙鐵路優勢 租盤不多 最平$1.7萬入場 最新專欄文章 更多 都滙東 1層1戶私隱高 租出4伙 月租最貴$2.86萬 今日 都滙東 1層1戶私隱高 租出4伙 月租最貴$2.86萬 WEST PARK享雙鐵路優勢 租盤不多 最平$1.7萬入場 今日 WEST PARK享雙鐵路優勢 租盤不多 最平$1.7萬入場 公居屋租金較相宜 受用家歡迎 2020/07/18 公居屋租金較相宜 受用家歡迎 油塘油塘中心 裝修新淨 2020/07/18 油塘油塘中心 裝修新淨 屯門兆康苑 實用長廳 2020/07/18 屯門兆康苑 實用長廳 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入