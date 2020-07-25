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外牆有空鼓失分最多 宜拆除重做【獲47分】

置業家居 2020/07/25

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記者日前隨同工程監督師陳智康（康Sir）驗收低層C室、實用面積333平方呎的1房單位。這個單位獲47分，而在是次驗樓中，外牆空鼓情況為失分最多的位置。

首先，單位開放式廚房的廚櫃及家電均有問題，康Sir

...

欄名 : 樓市熱話

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