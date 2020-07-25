「唔理三七廿一」先嘗試 再規劃下一步 置業家居 2020/07/25 分享： 【創業貼士】對於一班有意創業的朋友，Winnie就認為在香港創業時的初階段會比較簡單，而如何擴大公司規模則比較困難。「所以如果真的想在香港創業，我會建議『唔理三七廿一』先嘗試，之後再想下一步怎去計劃。 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 微網紅平台 看準大學生市場 助品牌增知名度 今日 微網紅平台 看準大學生市場 助品牌增知名度 最新專欄文章 更多 微網紅平台 看準大學生市場 助品牌增知名度 今日 微網紅平台 看準大學生市場 助品牌增知名度 本土小店 $40萬開業賣薑食品 堅持全人手製作 2020/07/11 本土小店 $40萬開業賣薑食品 堅持全人手製作 製成熟薑 藥膳效果更佳 2020/07/11 製成熟薑 藥膳效果更佳 「地產仔」看樓市 不要憧憬樓價跌 買樓要珍早 2020/07/04 「地產仔」看樓市 不要憧憬樓價跌 買樓要珍早 胡子彤 自小儲蓄 愈早買樓愈好 2020/07/04 胡子彤 自小儲蓄 愈早買樓愈好 手機Apps 社交平台 Instagram Facebook 創業 人物專訪 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入