「唔理三七廿一」先嘗試 再規劃下一步

【創業貼士】對於一班有意創業的朋友，Winnie就認為在香港創業時的初階段會比較簡單，而如何擴大公司規模則比較困難。「所以如果真的想在香港創業，我會建議『唔理三七廿一』先嘗試，之後再想下一步怎去計劃。

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