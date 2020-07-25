按揭申請人的收入不足以通過壓力測試時，銀行的標準做法，是要求增加擔保人。一般來說，銀行會要求按揭擔保人是借款人的直系親屬。在擔保人的角度考慮，可能有種種原因難以拒絕幫忙的要求。但為親人的按揭作擔保，其實會影響到自己未來的置業計劃，在同意出任擔保人之前，宜仔細考慮。

影響未來置業計劃

為親人的按揭作擔保，一般不會因此多付一分一毫，因為正常借款人也不會要求沒有業權的親人幫忙供樓。但銀行要求按揭加擔保，擔保人確實會因此多了一筆潛在的債務——一旦借款人違約斷供，銀行便會向擔保人追收欠債。擔保人的身份，也會紀錄在信貸資料庫中，如果他日擔保人入市買樓，他自己申請按揭時，會有兩個後果：

1.按揭成數會比標準減一成；

2.壓力測試要求收緊至「樓按供款不逾月入4成、加息3厘下供款不逾月入5成」——而且是新居樓按及原有擔保物業樓按一併計算。

兩個後果都會令有樓按擔保人身份的人士在自行置業時，可借取的樓按金額大減。

一般的處理方法有兩個：1.互相擔保，此為紓緩方案。例如A置業時，找了B作擔保；B自己買樓申請按揭時，便找A為自己的樓按作擔保。此操作可在計算壓測時，增加「收入」的金額，但由於壓測標準仍是較正常為緊，加上按揭成數仍然要減一成，對提高借款額的作用未必太大。

轉按移除擔保身份

根本的解決方案是移除擔保人，過去一般會以轉按方式處理。例如A過去需要B作按揭擔保，及後收入增加，轉按時便可以不需擔保人。但要留意，A是否可以轉按，涉及眾多因素，包括樓價、A的收入等。其次，由於近年新批按揭利率上升，業主轉按，新按的利率可能較舊按為高。如果B需要自行置業，A卻因為按息增加而不願轉按，雙方便真是「講錢失感情」了。

另一個移除擔保人的方法，是直接向貸款銀行要求，一般情況下，如果借款人的供款及信貸紀錄良好、收入足以在壓測要求下應付未償還按揭餘額的供款，原有銀行都有機會同意移除擔保人。在擔保人角度而言，較理想的情況，是先了解借款人的財務情況，再判斷自己的擔保責任會維持多少年，詳細了解相關責任及代價，才好承諾出任擔保人。

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▲ 為親人的按揭作擔保，會影響自己的置業計劃，宜仔細考慮。（資料圖片）