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利騰•金力灣 集商住於一身 住宅一律3房 冀明年中入伙

置業家居 2020/07/25

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珠海香州近年大興土木，建有不少甲級商廈、高檔住宅，銳意打造成集商貿、商務、文化娛樂於一體的高端商務區，其中，利騰．金力灣朝着商、住藍圖發展，為寫字樓、住宅及酒店式公寓物業，現正推售住宅及公寓單位，平均

...

欄名 : 國內置業

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