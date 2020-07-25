利騰•金力灣 集商住於一身 住宅一律3房 冀明年中入伙 置業家居 2020/07/25 分享： 珠海香州近年大興土木，建有不少甲級商廈、高檔住宅，銳意打造成集商貿、商務、文化娛樂於一體的高端商務區，其中，利騰．金力灣朝着商、住藍圖發展，為寫字樓、住宅及酒店式公寓物業，現正推售住宅及公寓單位，平均 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 中澳春城周邊配套齊全 每平方米售￥1.6萬起 2020/07/18 中澳春城周邊配套齊全 每平方米售￥1.6萬起 碧桂園•華發香洲府 加推80伙 連精裝售￥235萬起 2020/07/11 碧桂園•華發香洲府 加推80伙 連精裝售￥235萬起 恒大雲錦配套齊全 首期￥46萬起 2020/07/04 恒大雲錦配套齊全 首期￥46萬起 方達成大廈 享珠澳城市景 ￥240萬起入場 2020/06/27 方達成大廈 享珠澳城市景 ￥240萬起入場 碧桂園•華發香洲府 加推128套住宅 連裝修售￥245萬起 2020/06/20 碧桂園•華發香洲府 加推128套住宅 連裝修售￥245萬起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入