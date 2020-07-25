利騰•金力灣 集商住於一身 住宅一律3房 冀明年中入伙

珠海香州近年大興土木，建有不少甲級商廈、高檔住宅，銳意打造成集商貿、商務、文化娛樂於一體的高端商務區，其中，利騰．金力灣朝着商、住藍圖發展，為寫字樓、住宅及酒店式公寓物業，現正推售住宅及公寓單位，平均

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