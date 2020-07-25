綠墩雅苑 坐落傳統豪宅區 呎價港幣$1.37萬起

近年新加坡一直被外界稱為「亞洲瑞士」，其優越的地理位置、政治穩定和國際金融中心地位，吸引多間跨國企業選擇新加坡作為亞太地區總部。新加坡新盤綠墩雅苑（Leedon Green）早前在港舉行展銷會，推售

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