  • 29°C
香港時間 : 2020725日 (六) 03:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

綠墩雅苑 坐落傳統豪宅區 呎價港幣$1.37萬起

置業家居 2020/07/25

分享：

近年新加坡一直被外界稱為「亞洲瑞士」，其優越的地理位置、政治穩定和國際金融中心地位，吸引多間跨國企業選擇新加坡作為亞太地區總部。新加坡新盤綠墩雅苑（Leedon Green）早前在港舉行展銷會，推售

...

欄名 : 海外置業

最新專欄文章 更多

One Pearl Bank坐落豪宅區 連裝修售$580餘萬起
2020/07/18
One Pearl Bank坐落豪宅區 連裝修售$580餘萬起
Beatniq鄰近鐵路站 間隔多元 1房售$273.6萬起
2020/07/11
Beatniq鄰近鐵路站 間隔多元 1房售$273.6萬起
Central Residence 提供開放式至3房 $88萬有交易
2020/07/04
Central Residence 提供開放式至3房 $88萬有交易
Chester and Ella 1房連車位 僅$220萬起
2020/06/27
Chester and Ella 1房連車位 僅$220萬起
Lumina 交通方便 呎價$4,700起 自住投資皆宜
2020/06/20
Lumina 交通方便 呎價$4,700起 自住投資皆宜
新加坡 海外物業

上一篇文章

利騰•金力灣 集商住於一身 住宅一律3房 冀明年中入伙

下一篇文章

夏日涼浸浸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

美意識形態抹黑 中國自強考功夫
美意識形態抹黑 中國自強考功夫
國情知聞 - 中國經濟當務之急 重在「三保」
中國經濟當務之急 重在「三保」