綠墩雅苑 坐落傳統豪宅區 呎價港幣$1.37萬起 置業家居 2020/07/25 分享： 近年新加坡一直被外界稱為「亞洲瑞士」，其優越的地理位置、政治穩定和國際金融中心地位，吸引多間跨國企業選擇新加坡作為亞太地區總部。新加坡新盤綠墩雅苑（Leedon Green）早前在港舉行展銷會，推售 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 One Pearl Bank坐落豪宅區 連裝修售$580餘萬起 2020/07/18 One Pearl Bank坐落豪宅區 連裝修售$580餘萬起 Beatniq鄰近鐵路站 間隔多元 1房售$273.6萬起 2020/07/11 Beatniq鄰近鐵路站 間隔多元 1房售$273.6萬起 Central Residence 提供開放式至3房 $88萬有交易 2020/07/04 Central Residence 提供開放式至3房 $88萬有交易 Chester and Ella 1房連車位 僅$220萬起 2020/06/27 Chester and Ella 1房連車位 僅$220萬起 Lumina 交通方便 呎價$4,700起 自住投資皆宜 2020/06/20 Lumina 交通方便 呎價$4,700起 自住投資皆宜 新加坡 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入