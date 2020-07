【醫療透明多面睇】醫療透明度與你無關嗎？ 

每個人都希望患病時能得到適當治療及照顧,唯本港的公營醫療系統一直承受沉重壓力,情況令人憂慮。為調整公私營醫療體系之間的平衡,自2008年政府就醫療改革進行公眾諮詢後,提升私營醫療費用及優質成效的透明度便成為其中一項重要議題。港怡醫院正採取行動希望在這些範疇帶來真正的變化,港怡及其合作夥伴作為高透明度私營醫療服務的先驅者,引入了明確收費的模式,成為本港漫長的醫療改革進程中其中一個重要里程碑。

醫療費用及成效的透明度,對於改善醫療服務以及對私營醫療系統的信任度至關重要。面對人口急速老化、保險涵蓋範圍的挑戰、公營系統過度超出負荷和輪候時間過長的情況,私營醫療界需要更加盡本份以改善醫療體系。私營醫療也需要向市民分享相關的資訊和見解,讓大家可以安心地作出更合適的選擇。

引入手術套餐及報價制 增收費透明度

何謂醫療透明度?國際專業服務諮詢公司* 列出以下幾個層面量度不同國家衞生系統的透明度。

一、 醫療質素

量度績效、成果及過程均是醫療質素的重要元素。以港怡醫院為例,為確保質素,醫院實施了卓越的臨床管治,並由醫院的臨床合作夥伴香港大學所監督。我們對於臨床效果、臨床風險管理、流程及實踐方法,均會進行嚴格審核,以及按本地和國際標準作出有系統的評估,使醫院能夠繼續維持和改善護理質素及安全性。有大量的國際資料和研究顯示,以正確方式展現醫療成效的透明度,可推動質素的提升。當有足夠的數量和統計數據時,港怡醫院將逐步開始發布有關的醫療成效。

二、 病人體驗

這層面與病人對於使用醫療服務的體驗和效果的看法有關。在香港,醫院管理局會定期進行「病人住院經驗及服務滿意度調查」,並將報告向公眾發布。我認為,私家醫院也應進行類似的評估工作,以培養持續進步和提升病人參與度的文化。港怡醫院亦將快在網頁上發布服務評分,即淨推薦分數(Net Promoter Score),供公眾參考 。

三、 財務

對於使用私家醫院的病人,財政方面的透明度至為重要,私家醫院收費欠缺足夠收費透明度更是令市民不敢到私家醫院治療的關鍵。為此,港怡醫院採取了兩項措施應對。首先是引入全包定額醫療套餐,即是說,如病人選擇手術套餐,即使出現併發症或需要深切治療護理,病人都只需繳付一項定額費用。另外,關於入院前的費用預算服務,醫院會為病人提供相關服務所需的準確預算金額。而這兩項措施,為推動本港提高醫療機構收費透明度邁出了重要一步。使用過我們醫療套餐的病人一次又一次向我們反映,他們能預先得知定額費用,讓他們十分安心。

至於其他三個範疇還包括管治,當中涉及決策、權利和責任及問責性;個人醫療資料的擁有權和保護;以及醫療數據對相關持份者的可靠性和取用權。

香港私營醫療需求的重大變化

病人應能就費用作出比較,為此,私家醫院可能需要就治療的定義、範圍及定價方法方面的某些標準上達成共識。此外,可預測的收費對於病人很重要,可增加他們對使用私家醫院服務及保險計劃的信心。根據政府公布的資料,在2015年,可索償個人醫療保險的索償率只有12%。

醫療保險需要發揮更大的作用,以助醫療服務使用者由飽受壓力的公營體系轉到私營醫療。收費愈透明,保險公司愈容易估計成本,並設計可為客戶提供涵蓋範圍更清晰的產品。近年來,港怡醫院與本港主要的保險公司合作,提供了不同的保險計劃,而計劃將全部或大部分涵蓋醫院的全包套餐費用。

私營醫療應擺脫已被接受為不透明的傳統,整體透明度愈高,愈能增加病人、醫生及醫院之間的信任度,從而成就更完善、高效率的醫療體系。

我深信這是香港私營醫療改革的正確方向,隨後將有更多機構參與,而中大醫院將是第二間推動類似倡議的醫院。我們期待與更多保險公司、醫生團體等合作夥伴,一同為香港市民帶來這重要而有意義的改變。

而在往後的專欄,我會帶大家了解一下,本港與其他地區相比起來,在追求更平衡的醫療體系方面取得的進展、有關全包醫療套餐的誤解和事實,以及私營醫療提供者如何在提供可持續和可負擔的醫療服務中發揮積極作用。

撰文:港怡醫院執行總裁Dirk Schraven

欄名:醫療透明多面睇

*資料來源:KMPG International (2017). Through the looking glass – A practical path to improving healthcare through transparency

(特約)