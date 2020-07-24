近期本地樓市回復熾熱，屯門區更是供應重鎮之一，當中由帝國集團與香港小輪合作發展，位於屯門青山公路的帝御第一期——「帝御‧金灣」早前推出，即備受矚目，因入場費少於300萬，即可進駐該區尊尚地段，享受屋苑與周邊的優尚配套及連接多項大型交通基建之便利。

帝御‧金灣為整個帝御項目的第三及第五座，合共提供611伙，戶型涵蓋實用面積185方呎的開放式到1,267方呎四房特色戶；而首張價單推出的123個單位，實用面積由207至548方呎不等。扣除最高6%的優惠後，該批單位售價介乎約291.2萬至656.3萬元，呎價由11,961元至15,574元，平均呎價為13,578元。

▲ 帝御・金灣提供共611伙，戶型涵蓋實用面積185方呎的開放式到1,267方呎四房特色戶。

▲ 開放式單位最低入場費只需291.2萬。圖為3座16樓25室的示範單位，實用面積345方呎。

享受度假式生活 迎中港互通優勢

雖然入場門檻低，但項目位處區內尊尚住宅地段，近臨海位置，同時背靠坐擁千島湖美景的大欖涌郊野公園，依山傍水。黃金海岸更正正位於項目對面，附近既有酒店及商場，還有遊艇會級數設施，營造度假式生活空間。此外，咫尺之遙有英國貴族學府在港開設的哈羅香港國際學校、近年落成新校舍的珠海書院，及以博雅教育聞名的嶺南大學，為該區添上書香氣息。

值得留意，位於青山公路—青山灣段8號的帝御‧金灣，沿屯門至赤鱲角連接路至香港國際機場只需10分鐘車程，再經港珠澳大橋即通往澳門、珠海。而右往西部通道直抵深圳灣亦可前往深圳寶安機場，再經未來深中通道即達中山。買家可享通往港深兩大機場的便利，更可隨時進入大灣區以至走向全球。

至於上班族則可經西鐵綫由屯門站前往中環及尖沙咀兩大CBD，駕車人士則可經屯門公路及三號幹綫直通九龍及香港市區，再經未來的中九龍幹綫通往啟德發展區。此外，發展商正 申請提供屋苑穿梭巴士收費服務，住客將可由屋苑往返屯門站公共運輸交匯處。

裝潢顯心思 採歐美知名品牌

盡享地利優勢之餘，帝御‧金灣更為買家帶來高雅尊貴的生活體驗。項目各大樓自設入口大堂，配有3部電梯，加強私密性。4米高的入口大堂配上火爐及雕花裝飾，加上特設的NCCO空氣淨化器，盡顯藝術品味之餘更提升空氣質素。

室內裝潢和設備同樣一絲不苟。發展商為住客細心設計收納容間，開放式及部分1房單位設有「聰明空間」天花收納，前者並設玄關鞋櫃，減少儲物所需霸佔的空間。標準單位的廚房設備，全部採用意大利品牌Mia Cucina及德國Siemens，衞浴潔具則選用美國Kohler；至於特色戶的廚房及衞浴設施，更是德國Miele與Axor。此外，各單位均配備Panasonic冷暖變頻分體空調機及Dormakaba數碼門鎖。

▲ 部分一房單位採用趟門設計，令間格更靈活。

▲ 標準單位的衞浴潔具選用美國品牌Kohler。

▲ 廚房設備採用意大利品牌MiaCucina及德國Siemens。

打造四季花園 引入郵輪級設施

發展商在公用空間同樣花盡心思，內設4大特色花園分別以春、夏、秋、冬為主題，各園設有配合主題的住客設施，如「春映花海」保留着3棵原地悉心保育之大型喬木，並有晚間燈飾融入草原之中；「夏漾御池」有25米長的露天泳池、室外按摩池和淺水區等，令整個休憩空間趣味盎然。

至於佔地26,000方呎的住客會所Club Royale，更將遊艇會會所概念引入屋苑，提供豪華郵輪級的娛樂設施，讓住客仿如置身海上假期。24小時的Sport Royale讓住客隨時健身，當中更有時下流行的空中瑜伽及極速單車訓練。還有宴會廳連私人嬉水池的池畔盛宴Royale Banquet，以及集藝術、烹飪和影視於一身的3個功能活動室，即使足不出家園都可享受精采生活。

▲ 發展商將55,000方呎的戶外空間以四季為主題，打造出不同風格的園林。

▲ 26,000方呎的住客會所引入遊艇會會概念，提供豪華郵輪級的娛樂設施。

▲ 24小時的SportRoyale特設Climbmill樓梯健身機及空中瑜伽設備，住客可享更多元化。

▲ 帝御・金灣位處交通要塞，前往港深兩大機場都相當方便。透過鐵路及高速公路，亦可接駁香港、九龍市區。