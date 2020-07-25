口罩戰文化戰 特朗普翻身手段？

美國總統特朗普在總統選情上大幅落後對手拜登，疫情持續失控也反映其抗疫全盤失敗；反種族歧視運動更令他成為箭靶；面對四面楚歌，特朗普卻意圖利用文化戰爭議題，如反對全國強制戴口罩、指斥左派發動美國文革等，大打翻身戰。

美國看似是思想自由而包容的國度，但其意識形態的對立，較諸其他國家有過之而無不及，很多日常生活事件如墮胎、擁槍、同性戀、交稅等，都會上升到成為意識形態層衝突，在美國稱為文化戰爭。

一個口罩令 如何引爆文化內戰？

在疫戰中，特朗普卻另闢蹊徑，在「口罩戰」為自己加分。雖然科學界已一早證實戴口罩有助遏抑新冠病毒傳播，但特朗普卻一直拒戴，只在幕僚不斷游說下，月中探訪一間醫院時才一度公開戴口罩，其後卻反覆強調不會下令全國戴口罩。他反對下口罩令，指民眾應有一定自由；而自由則是他的基本支持者的強烈價值觀。

美國右派國民認為自由是神聖的，不容一絲一毫侵犯。對港人來說，戴口罩防病毒，既保護自己，亦盡公民責任，但口罩在美國就引爆「內戰」。

美國現有26個州實施「口罩令」，只佔全國一半，而且口罩令已遭多宗官司挑戰，包括佐治亞州州長入稟，要推翻亞特蘭大市口罩令和封城令；路易斯安那州檢察長質疑口罩令違憲，要州長答辯；肯塔基州巡迴法院頒臨時禁制令，暫緩執行該州口罩令等抗疫措施；德州共和黨籍州長月初實施口罩令，亦遭當地共和黨官員譴責。

不自由毋寧死 染疫也不戴罩？

美國人反對戴口罩，提出的並非戴口罩令人不舒服等技術原因，而是更高層次的自由價值問題，認為口罩令侵害人民自由。美國重視自由，尤其個人自由，可追溯到美國立國根基，美國人先祖幾百年前自歐洲逃避政府及宗教迫害，到此開荒，美國憲法重點不是賦予國家體制權力，而是限制政府權力，以保障國民個人自由為第一優先。

美國右翼高舉自由，不容政府以抗疫、集體利益等理由侵害，否則今天是抗疫、明天可以是維護社會安全，政府就有藉口限制人民自由。不少美國人相信「不自由，毋寧死」，這不只是口號，而是要「用生命來捍衞」，就算可能患上新冠肺炎，亦拒戴口罩。

無奈美國疫情確是「爆到失控」，特朗普最近也不得不口風放軟，改口說「戴口罩亦是愛國表現」，以蒙混自己的失誤及安撫支持者，但這有多少是為挽救選前支持率下滑的權宜之計，眾說紛紜。

畢竟「將自由置於人命之前」一向是特朗普贏取右派支持的手段。美國每年死於他人槍下14,000多人，其中校園槍殺、公眾場所無差別開槍殺人案之多，令外界震驚，但特朗普卻強烈反對收緊槍管，強調憲法列明人民擁槍權利。

特撑激進右翼 鞭撻激進左翼

或許有人會認為，美國人已不再處身蠻荒，政府亦有力保障國民，這樣的「擁槍權」會否已過時？但在美國，支持擁槍的人除拿出自由外，還會搬出民主，認為國民有槍是民主的最後保障，人民可以用槍推翻不民主政府。密歇根州4月底曾有數百示威者持槍衝入州議會，反對封城侵害自由，就是這種「槍杆子裏出民主」的思維，特朗普對這些激烈行動大表支持，更為右派激進行動喝采，但另一邊廂，他對左派的激進行動就大加撻伐。

近月席捲全國「黑人的命也是命」反種族歧視運動中，示威者推倒多個昔日南方邦聯人物雕像，因他們是奴隸主﹔特朗普借國慶演說，直斥拆毁雕像的為暴民，指他們大搞抹滅歷史、詆毀英雄、擦除價值、荼毒孩子的「左翼文化革命」。特朗普將反種族歧視稱為文革，無疑是抹黑手段。

在美國因右派高舉自由大旗，遂惹來左派大反彈，以追求平等作對抗，這以照顧弱勢群體為主，包括種族平等、階級平等、性別平等、性取向平等……。

自由與平等在啟蒙時代並非對立，法國國旗的三色就代表了對「自由、平等、博愛」的追求。美國則因自由之名，力推弱肉強食的森林規律，容許「有錢人對窮人」、「贏家對輸家」的盡情剝削，而有錢人、贏家往往又是在社會上已建立強勢的白人，他們訂立表面自由的制度，成為鞏固階級及種族不平等的工具。

種族平權運動愈激 特粉更死忠？

如白人居住社區可獲較多資源，可辦好學校，黑人只能住在資源匱乏的窮社區、小孩讀區內較差的公立學校；黑人因自小讀書、長大工作的機會都較白人差，結果一代窮、兩代窮、代代窮，難得翻身。在左翼眼中，60年代民權運動成績早被蠶食，種族主義變得更強更狡猾，必須推倒雕像，以凸顯「包庇」雕像的種族主義者。

特朗普是有名的白人種族主義者，2016年就靠右派白人選票當上總統，反種族歧視運動固然針對他，他的反擊亦成為鞏固右派白人支持的利器，他惡言侮辱左派為暴徒、把極端左翼組織「反法西斯主義」（Antifa）列為恐怖組織，就是打擊對手、滿足白人支持者的行動。

特朗普早已深諳以文化戰爭拉票。如今次反種族歧視運動中，眾議院議長佩洛西、加拿大總理杜魯多都採用的「單膝跪」，看似與黑人弗洛依德被警察跪頸致死相似，有反對警察濫權含義，但單膝跪早在2016年8月已成反種族歧視象徵，美國欖球員卡普尼克（Colin Kaepernick）當年在出賽前唱國歌時，以單膝跪代替站立，為少數族裔鳴不平，引來其他球員仿效聲援，當時競選總統的特朗普就以粗口辱罵卡普尼克是「狗娘養的」，贏得右翼選民喝采。

可以預期，反種族歧視運動愈激烈，特朗普的基本支持者對他卻會愈死忠。

文化戰搶選票 民調未必可反映

除了種族平等，左派另一重點是階級平等，要透過福利縮窄貧富懸殊，但加福利就等於要加稅，特朗普捍衞右派、有錢人思維，視稅收為邪惡。美國人對政府一直存疑，共和黨更想方設法反加稅、促減稅，以限制政府坐大，黨內極端右翼茶黨更反對政府收稅。

美國右翼認為每個人都要自力更生，福利只會養懶人，不利自由競爭。特朗普上台後多次減稅，着數大部分落在有錢人口袋，美國富人對他的隱性支持，是他能否勝選的一路奇兵。

至於特朗普歧視女性、反對墮胎、反對同性戀，亦正中右翼支持者的心坎，有助他爭取新教徒選票。美國文化戰爭一條主綫是自由，另一條主綫是宗教。本來從自由角度毛看，右翼應支持墮胎，因這是個人自由，然而美國右翼又多與南方基督教會有牽連，他們要求嚴格遵守基督教義。聖經說人是上帝創造的，就不容人墮胎，扼殺生命；同性戀亦是個人自由的，但這違反了基督教義的一夫一妻制。

美國雖是政教分離，但亦是宗教虔誠國家，8成國民自稱基督教徒，5成自認新教徒，特朗普的反墮胎、反同性戀立場，為他贏得新教教會的堅定支持。

這裏不是說特朗普的選情良好，只是點出他善於利用美國文化戰爭的激烈對立，贏取支持者，這些支持者又實心實意地全力支持他，卻非一般民調可反映。用文化戰爭搶選票，拜登就遠不如特朗普。

▲ 不少美國人相信「不自由，毋寧死」，就算可能染疫，亦拒戴口罩。特朗普早前一度公開戴口罩，卻不肯下全國口罩令。（法新社資料圖片）