做好政策配套 別讓新垃圾桶孤單

政府研究近4年，終推出新設計的垃圾桶和回收箱，並正進行為期兩個月的巡迴諮詢展覽。惟展覽低調，被關注垃圾桶議題的藝術家程展緯評為「冷推銷」。

設計理念冷推銷 惹公眾不滿

社交媒體上，大家對新設計反應並不冷，甚至有點「㷫」：「點解咁低調？」、「回收？最後咪又係堆填」、「成效低，點解唔資助『不是垃圾站』/『綠在區區』」、「用咗幾多公帑」……公眾不滿，未必完全源於設計，而是把過去對政府減廢不力的怨氣，投射到這些設施上。

以三色桶為例，清潔回收商三番四次被揭發把收到的廢品當垃圾扔掉，而非拿去回收，政府又監管不力，公眾感到受騙之餘，也打擊對回收系統的信心。至於垃圾桶，前兩年才由「大口仔」（投入口大細）改為現在的「細口仔」，怎麼又推出狀似卡通人物Minions的新設計，這變來變去背後，所為何事？

只展出硬件設施，卻欠缺主動、高調宣傳新設計的支持理據，難免招惹惡評。

開放式投入口 免推開更衛生

回到新設計上，並非一無是處，還是有不少值得肯定的巧思。例如三色回收桶的投入口改為開放式，市民毋須推開，減少擔心桶蓋骯髒而減低回收意願的情況；在防疫顧慮下，有關設計更符合大眾的衞生需求。塑膠、廢紙容量相對增加，減少「爆桶」及廢品四散的負面觀感。

此外，無論是回收桶，抑或垃圾桶，都多了關顧清潔工職安健的設計元素，例如廢紙較重，回收桶便額外裝上輪子，方便工人清理。垃圾桶則改良了清理煙灰缸和垃圾袋的設置，令清潔工毋須把半個桶提起才能清倒，減少勞損。

硬件改善了，軟件環節呢？

2016年，環境局為落實廢物收費，成立俗稱「桶改會」的「公共空間回收及垃圾收集設施改造督導委員會」。桶改會主要目標在削減街邊的垃圾桶數量，縮小投入口，避免接收家居及商業的廢物。也就是說，這些用家若要棄置垃圾，不可以棄於垃圾桶旁；一旦實施廢物收費，更要使用指定的垃圾袋，並投於相應的設施內。至於改革回收桶，主要是提高公眾的回收意慾。

垃圾徵費未通過 設施欠看管

然而，垃圾徵費未能在剛結束的立法會期通過，在缺乏關鍵的政策主導下，新款垃圾桶該如何部署？政府會加強管制胡亂棄置的大袋家居及商業廢物嗎？若不，又如何展現政府落實廢物收費的決心？

至於新款回收桶在促進回收成效上，其實未必相關。據食環署年報顯示，2018年透過路邊三色回收桶處理的廢塑膠只有57.4公噸，平均每日157公斤；相對於全港每日棄置2,300多公噸的廢塑膠，回收率還不到千分之七。即使是三色桶最常接收的1、2號膠樽，每日棄置到堆填的數量亦有211公噸，與157公斤相去甚遠。

路邊回收設施成效低，與乏人看管有莫大關係。在「不是垃圾站」、「綠在區區」等有人管理的回收點，市民要是沒先清理乾淨，便不讓回收。相反，在路邊的回收箱，不時見到--那怕只是少數--不守規矩的人，把飲剩的奶茶、汽水容器扔進桶內，這樣的一粒老鼠屎，便足以污染整桶的回收物。可以預見，除非做法有變，不然回收桶硬件再精美，對清潔工再便利，也不能大幅提升回收率。

回收品倘淪落堆填 失公眾信任

政府對路邊回收設施的減廢實效了然於心，仍然推動，主要着眼教育意義。問題是，設施若果繼續亂糟糟，教育功能便會被抵銷，久而久之甚至帶來反效果。「回收品都係拿去堆填」這句評語，便是最佳例證。

減廢達人日青在網上的評語，一針見血：「路邊回收桶由陳列意義，擋箭牌意義（政府有做嘢㗎）到教育意義（真係有聽官員講過呢啲桶失效都唔緊要，因為是教育意義），到後來的信任盡失的意義，乜意義都玩晒了喎，就係無回收操作意義。」

硬件再好，沒政策等軟件主導，命再硬，也會軟下來。這，可能正是冷推銷的其中一個原由。

▲ 政府研究4年，終推出新設計的垃圾桶（左）和回收箱。圖為新舊垃圾桶對比。（資料圖片）