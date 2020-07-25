中美危機升級 「休克療法」即時止痛

日前，美國國務院下令關閉中國駐休斯敦總領事館，並命令中方外交人員於72小時內離境。這是美方展開「印太戰略」繼上月中印邊境衝突「打拳頭交」後，危機的再一次升級。

半年前，香港主流的分析員都認為美國講就凶狠，在人口老化、全球經濟放緩、歐洲走向衰落的大環境下，貿易戰由頭到尾都是在爭取中國「需求」，而不再是40年前的中國「供應鏈」。正所謂「口裏說不，身體卻很誠實」，貿易戰中，洋人頂多只是在說「撤資」一類氣話，無人自願接受放棄中國「需求」的代價（例如打工仔自願減薪、公司自願削盈利）。

但轉捩點是自3月，新冠肺炎的全球大爆發。因抗疫關係，全球各國「封關」，停止了人口流動和商業往來，變相發生了坊間所謂的「強制脫支」（即實質上已和中國斷絕來往）。「減薪削盈利」不再是「選項」，而是西人已被迫接受了的現實。接下來可以考慮的，只剩下要不要和中國「恢復關係」，和幾時恢復。

南海戰雲密布 增軍力需時

無獨有偶，西方列強中，應對新冠肺炎表現最差的國家領導人，就是美國特朗普。至7月24日為止，美國已在疫情中犧牲了14.7萬人，死亡人數差不多等於在三個月內打了三次越戰，還觸發了美國版的「時代革命」黑人平權抗爭（Black Lives Matter, BLM），各地衝突一度迫使美國總統遷入防空洞暫避，國民極度憤怒，特朗普名譽掃地。

為了在11月的美國總統大選中爭取連任，特朗普急需使用他仍然能夠直接動用的國家資源，去製造一次重大勝利。而當國內情況失控，矛頭就只能指向國外，即是中美貿易戰。情況和1982年英國戴卓爾夫人在香港前途談判及國內選舉壓力下，以福克蘭群島遠離核心問題、又容易控制衝突規模的小區域戰爭的勝利，來維持自己的政治生命。

觀乎中國邊境，東有日韓台，西有印度，北面非美國勢力範圍。能讓美軍直接與中方交鋒、又對美國盟友不穩定因素最少的地點，只剩下南中國海。而且海空戰不像喜馬拉雅山上的「拳頭交」，衝突強度和交戰範圍較容易控制之餘，中方擁有強大優勢的地面部隊又難以發揮。所以從現階段來看，美方如在南中國海小規模開戰去為選舉造勢，對特朗普極為有利。

面對軍事威脅，有評論本周指中方應採取加強「預備役」部隊的訓練、增強核震懾力等中期措施。筆者的補充是，上述措施在戰雲密布的局勢下固然有其必要，但加強軍力的具體工作需時以「年」計，就算全國立即改行先軍政策，壓縮籌備時間，功成也需時以「月」計。

速推深層經改方案 阻特開火

但今日局勢非常緊張，南海的軍事衝突，很可能在數「周」內爆發。為免生靈塗炭，全國上下在備戰之餘，也需要加快思考能「即時止痛」的方案，去緩和緊張局勢。在中方立場，較可能的處理方法其實是經濟，而非政治和軍事。例如再次使用「休克療法」（shock therapy）仿效月前快速草擬及通過「港區國安法」的做法，即時提出一套深層次全國性經濟改革方案，特別是針對外資的新政策，並趕在特朗普於南海開火前公布討論。

這樣做的好處是，能即時挽回美方因封關而「被強制脫支」沉默大多數美國人對中國的支持。而且因為改革方案的諮詢、起草、審議需時，在以「月」計的處理期間，如特朗普仍對華用武，就變成陷美國政府（特別是美軍）於不義，開戰對選情的作用消除。這樣中方既能爭取時間打外交牌，國內也能順道加快改革，一舉兩得。