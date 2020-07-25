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中國經濟當務之急 重在「三保」

評．析．天下版 2020/07/25

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本周政經大事接踵而來，許多事令人來不及仔細思量，比如剛召開國務院廉政會，作為一年一度的國務院「高端」會議，今次定出何種調經濟門。

保就業 保民生 保市場主體

中國國務院廉政工作會議，是與國務院全體會議、國

...

撰文 : 朗然

欄名 : 國情知聞

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疫情 經濟 中國 李克強 就業 中國國務院 保就業 中共中央政治局 中紀委 趙樂際

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