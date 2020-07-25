美意識形態抹黑 中國自強考功夫

美國新冠肺炎疫情連番破頂，華府未有全力安內，反而不斷將矛頭瞄準中國，頻頻開火。繼命令中國關閉駐美休斯敦總領事館，美國鷹派國務卿蓬佩奧又發表堪比當年掀起冷戰序幕的反華強硬演講，還迫令歐洲於其所謂環球意識形態大戰選邊，圖使世界三足鼎立格局向美方傾斜。

美國迫歐選邊站 天下三分歐關鍵

美國以長年偷竊美知識產權等理由，突然要中國關閉駐休斯敦總領事館後，中方昨天反擊，要求美國駐成都領館停運，顯得對等卻克制，在在表明無意主動破壞中美關係，以免對抗螺旋升級。

然而，美國步步進逼中國，致力打垮他們已認定為最大威脅的環球二哥。蓬佩奧周四發表演講，不論選址或用字，均充滿意識形態抹黑，更有分析形容為「新鐵幕演講」。他甚至暗示中國民眾應跟黨對立。

特朗普政府近日屢屢試圖分拆「中國」和「中共」，美國前主管東亞與太平洋事務副國務卿拉塞爾（Daniel Russel）也質疑，蓬佩奧的演講通篇牢騷，試圖挑動中國民眾跟中共對着幹，是粗陋又無效，他認為是無法影響北京施政之餘，反或使中國人更怨懟美國。

美國佔全球GDP超過24%，歐盟和中國則各佔約16%，加上所在地域丶國際事務影響力丶文化及經濟發展等因素，可謂三分天下。蓬佩奧高調要求盟友組成抗華聯盟，改變中共行為，更不點名批評有北約盟友沒為香港發聲，歐盟受重壓之下如何取捨，可圈可點。

中美關係可算陷入了尼克遜1972年訪華為兩國復交鋪路以來的低谷，歐洲目前卻與中國有複雜的競合關係，絕非如當年那樣視蘇聯為敵人。有別冷戰鐵幕時期，歐盟老大德國和法國現對美國、尤其特朗普的頤氣指使已有不滿，非必要都不想在中美間選邊站，冀能盡量自主決定日益蓬勃的對華經貿往來走向。

就核心戰略議題，法國日前等同禁制華為的5G器材，最新德國民調顯示當地人希望政府疏遠中國的比例急增至46.5%；但情勢絕非一面倒，歐盟委員會主席馮德萊恩早前強調，中國不只是科技領域和管治模式的對手，也是很多範疇的合作和談判夥伴。

據耶魯大學法律教授Paul Gewirtz分析，歐盟對華漸趨強硬，卻遠比美國依賴中國的經貿投資，且沒美國在印太地區的地緣政治軍事包袱，故更能求同存異。他指出，中歐於應對環球氣候變化頗咬弦，對抗新冠肺炎時，中國也有直接跟個別歐洲國家和經世衞層面合作。

美曾認竊聽歐領袖 霸凌賊喊捉賊

美國近一年先後對華發起貿易、科技和金融戰，又再派高官連環炮轟北京，執意跟中國打起新冷戰，歐洲取態至為關鍵。事實上，美國曾承認透過手機，竊聽包括歐洲領袖如默克爾等的通訊，但歐洲受美國壓力不敢大力反應。現在美國空口說懷疑中國企業，沒有確實證據，就要世界制裁中國，賊喊捉賊，霸權欺凌，相信歐洲很多人都十分鄙視美國。

中國正面對極大的挑戰，不過政治從來是講利益，中國正十分小心應對美國無所不用其極的狂攻猛擊，竭力保持與其他國家的正常關係外，近期亦已聚焦國內大循環，激活內需，以滿足內地就業需求及恢復經濟發展，求人始終不如靠自己！

責任編輯：張志堂