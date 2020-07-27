螞蟻金融除了估值驚人外，它旗下財務相關服務眾多，最厲害將會是那個記錄了用戶一應財務收入支出的龐大數據。當中，一個支付寶基本上就是好多人每日小額用款的記錄，每月給到帳單，到時你才會驚訝，吓！原來這個月錢都花在這裏那裏。

不過最科幻感的，是當中有個芝麻信用評級，非常Black Mirror（有一集講每人要在社交場合表現良好，以爭取自己的好評分）。芝麻這名字改得有趣，因為表面看來，真是芝麻綠豆的小事。即如說，你想在餐店內用公共充電寶，又或者旅遊時要訂個Wi-Fi蛋，以至租個相機，夠芝麻信用分的話，就可以免押金，押金有時是幾十幾百這樣，不是大數目。也可以參加一個信用購，就是0元可先買下，滿意才付款。

可以說，芝麻信用分高，就是有信用的戶口人物。怎樣可以爭取高分呢？那就要表現好，通過支付寶每月的消費最好夠多。填寫評估時，有些信息或有助提高基本分，如個人信息齊全，學歷、是否擁有車子或房產，以及工作職業信息（但如何或是否會嚴謹審查核實則不肯定）。另一項是守約記錄，從適時還一個充電寶，到之前訂的酒店是否依時入住等，都會形成評分元素。

信用不及，就不能免押租借，甚至是參加某些活動。

某程度上，這是社會財務信用評級的一種初步嘗試。當然現在還不會明目張膽說，財務狀況不好，爽約太多就給你很大的限制，但這種經數碼生活先掌握個人資訊，再行以評級制度的基本掌控已成形，日後必然會延伸到其他領域。這種系統，說來也真是一個掌控人民及記錄各人一舉一動的犀利工具！