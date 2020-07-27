生病期間，大家都想吃得清淡點，但亦不等同要戒食，若孩子胃口正常，應如常進食三餐，包括五榖、蛋白質及蔬菜。因為當孩子抵抗力下降，身體更需要均衡營養幫助製造免疫細胞，以抵禦病菌侵害；若單單進食白粥、白麵包、米粉等，卻欠缺肉類、雞蛋、豆腐等豐富蛋白質食物，會阻延康復速度，甚至令病情惡化。

如孩子胃口欠佳，更應留意食物味道及顏色上的配搭，例如可預備南瓜肉碎粥、番茄魚肉粥、粟米蘑菇雞肉通粉、三色甜椒芝士薯蓉等。橙黃色蔬菜如南瓜、紅蘿蔔、番薯及粟米等含豐富胡蘿蔔素，於身體內可轉化成維他命A，幫助保持上呼吸道（鼻咽、口腔、氣管、肺部）黏膜濕潤，形成一道健康防綫抵禦病菌入侵，幫助增強抵抗力。

另外，若有咳嗽，大家多認為要戒吃水果吧。的確，柑橘類水果如橙、奇異果、西柚等含高檸檬酸，會刺激喉嚨及氣管，若孩子有咳嗽或氣管敏感時，建議暫時避免進食這類水果，以免情況加劇。

但另一方面，維他命C可幫助身體製造抗體，亦有助紓緩感冒不適，加快痊癒；建議可選擇其他刺激性較低的水果如蘋果、香蕉或梨等，幫助攝取營養素及纖維。如孩子食慾欠佳，亦可考慮服用維他命C補充劑，但建議由醫生處方，或按產品標籤上的建議分量服食，過量服用會導致腸胃不適，並增加患上腎石機會。

適當的戒口是需要的，如孩子生病期間同時出現腹瀉，應避免進食奶製品（包括鮮奶、忌廉湯、奶凍等），油膩食物、冰凍食物亦應避免，以免加劇腹瀉情況；蔬果分量亦要注意，太多纖維會加快腸道蠕動，蔬菜可選翠玉瓜、節瓜、青瓜、生菜等，纖維量相對其他葉菜類、根莖類及菇菌類蔬菜為低；水果如蘋果、梨則宜切皮，進食果肉為主。

若腹瀉情況嚴重或持續，甚至應暫停進食所有蔬菜及水果，直至情況改善；注意多喝水補充身體水份，需要的話，應按醫生建議服用口服電解質。

孩子服藥期間，味覺容易變淡，若過分戒口，或飲食過於清淡，反會降低食慾，影響健康。