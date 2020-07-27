「重量級」總統教訓 特朗普未記取？

本欄曾提到美國最高法院大法官委任與政黨政治之間關係，眾所周知，美國奉行三權分立，行政、立法、司法相互制約。歷史上有一位美國總統，做完總統後，又獲委任為最高法院首席大法官，是唯一擔任過首席大法官的前總統，他是第27任總統塔夫脫（William Howard Taft），任內外交政策，尤其對華，和特朗普「各有千秋」。

特朗普向中國發動貿易戰，拉攏國際盟友圍堵中國。塔夫脫則拉隊入中國投資，藉此滲透中國卻空手而回。

比塔夫脫更重量級的美國總統大有人在，但塔夫脫名副其實是最重量的總統，逾330磅。幸好他在1909到1913年間執政，沒有電視讓他上，今天像他同樣身材的人，恐難在眼耳感觀先行的新媒體世代選舉中勝出。然而在他的年代，體重愈有分量代表財富愈多、權力愈大。此所以20年代，出現俚語fat cat，並非譯「肥貓」，是指有財有勢的人，或選舉中捐大錢的金主。

塔夫脫「金元外交」 滲透中國失敗

有關塔夫脫，其實識者不多，網上流傳較有趣的卻非他的正經事，而是太肥有一次被困浴缸動彈不得。身為美國總統有如此一則軼事吸引眼球，放在今天page view應該很高；不過，稍為再fact check，此事毫無佐證，屬杜撰居多。但在1909年他剛就任總統時，有報道刊登一張相片，說是為他度身訂造的浴缸，足可容納4人，而白宮亦專門添置了。

事實上，塔夫脫內政乏善足陳，反而外交上則提出了「金元外交」（Dollar Diplomacy）。話說一手提拔他做到總統的老羅斯福總統，外交上實行「大棒政策」（Big Stick Diplomacy），源自他掛口邊的「婉言在口，大棒在手」（Speak softly and carry a big stick），即是說在與任何國家交往時都以軍事作為後盾，做法受到國際特別是拉美人民反彈。塔夫脫上台後改提出「金元代替槍彈」的新外交策略，推動美國在海外的投資，尤其擴大對中國及拉丁美洲投資。

金元外交實際上是以經濟滲透別國的海外擴張手段，奪取更多海外市場，以及該地區的特權利益，甚至控制當地經濟，令其日益依附美國。在實際政策上，金元並沒有完全取代槍彈，而只是槍彈的補充，兩者交替使用。

在這種背景下，1911年5月，美、英、法、德4國銀行和清政府簽訂合約，發行湖廣鐵路債券（The Hukuang Railways Sinking Fund Gold Loan of 1911），為清政府興建由湖北至廣東的鐵路籌集資金，吸引不少外國人購買，但中國百姓不滿鐵路修築及收益又落入列強手中。債券發行不到半年，辛亥革命爆發，清政府被推翻，債券慢慢變成廢紙，如今在eBay有得買，塔夫脫的外交果實亦欠收成。

1905年，他當總統之前，中國民間對美國已無好感，曾發起抵制美國貨運動。導火綫是19世紀末，美國為緩解國內工人失業，推出一系列原本排華工的法案，再演變成排擠所有華人的浪潮，激起中國人的憤慨。自從中國民眾抵制美國貨，大量運華貨品積壓美國港口，美國外交和對外貿易深受打擊。為改善兩國關係，塔夫脫曾奉老羅斯福命，率團到廣州及香港等了解形勢，並傳達美國合作意願，這些經歷塑造了他其後的「金元外交」。

去年，特朗普曾接見一些湖廣債券持有人的代表，他們要求特朗普向中國施壓，償還包括湖廣債券在內的欠款，聲稱以今天計總值達1萬億美元，此事後來不了了之，或許是特朗普輕視，覺得這一招打擊不了中國，一句「是清廷欠的債」已講完。

湖廣鐵路債券教訓 特輕視或無知

如今針對中國的貿易及外交戰一直升溫，特朗普及蓬佩奧的論調是中國正藉經濟及科技實力，向外國包括美國滲透，一帶一路是同樣目的。就算是，不就是塔夫脫一個世紀前亦做過，經濟滲透別國但失敗了嗎？

新冠肺炎疫情下，特朗普政府投入大量美元紓困，美國債務創下逾26萬億美元新高，但聯儲局仍不顧一切放水，美元前景堪虞，加上中美外交戰鼓打響致人心虛怯，美元資產會否「信用塌陷」？雖然背景不同，但湖廣鐵路債券的年代，同樣是美國經貿尋找出路，對外則打中國主意，而清政府亦在借新債還舊債，當年的教訓，特朗普輕視定無知？

▲ 逾330磅的美國第27任總統塔夫脫曾對中國推行「金元外交」，可惜無功而回。而特朗普（圖）今日質疑中國藉經濟及科技向外國滲透，塔夫脫其實早在一個世紀前已做過。（法新社資料圖片）

▲ 逾330磅的美國第27任總統塔夫脫（圖）曾對中國推行「金元外交」，可惜無功而回。而特朗普今日質疑中國藉經濟及科技向外國滲透，塔夫脫其實早在一個世紀前已做過。（網上圖片）