醫療系統倘崩潰 立會選舉須押後

疫情持續肆虐，認為毋須考慮押後今年9月立法會選舉者，一般抱持兩個主要觀點：其一是疫情變化根本無法可料，故不應太早下判斷，等到時才決定；其二是只要做好票站的社交距離及公共衞生安排，疫情不論多嚴峻，選舉亦可按計劃舉行。

倡毋須押後者 未考慮最壞規劃

第一點之最大漏洞，是未有考慮「最壞情況規劃」（worst-case scenario planning）——即使疫情未來變化不定，但當局卻有必要及早訂定底綫：例如在負壓病房爆滿，也就是香港醫療體系如同崩潰的話，到時相信也沒有太多人反對押後選舉，既讓政府上下先集中精神應對疫情，亦避免人群聚集在票站之室內範圍。

換言之，疫情盡管時好時壞，但最差去到甚麼地步便必須煞停選舉，是負責任政府所不可或缺的底綫思維。事實上，要等到「醫療系統崩潰」才去叫停選舉，也未免太遲，所以西方許多國家早就決定押後選舉：像英國和加拿大均在3月中旬決定把原定5月舉行的地方選舉延後整整一年到2021年5月；確診人口比例相對高的的瑞士和意大利，更在3月初便決定把原定4至6月的地方選舉無限期押後。而德國則在3月25日決定，把未來半年的選舉延至最早今年11月或更後時間才舉行；同日澳洲也決定，把9月的地方選舉押後，重訂選舉的日期未確定，但政府承諾不會超過一年。

冀選前2周疫情平穩 不切實際

當然，支持無論如何也應該在9月舉行立法會選舉的人，總會指出另一些疫情反覆的國家仍按計劃進行選舉，而不少評論亦已指出《立法會條例》第44條訂明：如果選舉受任何危害公眾健康或安全的事故妨礙、干擾、破壞或嚴重影響，特首可押後選舉並須指明另一日期再刊憲，而新訂立的日期不得遲於原定選舉日後之14日內。

不過從解困角度，上述條例的寫法及後續安排，卻未足以應付目前的世紀疫症，原因是疫情持續經已半年，而我們觀察所得之客觀現象，是兩星期的變化可以很大。

回想半個月前，幾乎所有香港人也清楚知道Covid-19確診個案在急速攀升，政府亦在7月13日宣布「禁堂食」等前所未有的安排，結果10天後的確診數字便開始連續多日過百，部分市民的防疫意識更持續鬆懈：有街市檔主長期不戴好口罩，亦有市民硬闖已封閉泳灘，導致社區不斷出現新的群組。

由此推斷，選舉前半個月疫情不論是繼續嚴峻，還是進一步惡化，等多兩星期便希望疫情得以平穩，既不一定能夠如願，甚至有點不切實際。就算出現最理想狀況，疫情在下周便開始好轉，至8月下旬風平浪靜如剛過去的6月般多日零確診，根據7月份這次突然社區爆發的經驗，香港也必須為9月初疫情突起變化（留意那時剛剛開學），而為押後立法會選舉多於兩星期，及早準備。

14日又14日 選舉開支勢超上限

另外有意見認為，現行法例容許特首有權押後立法會選舉14日的安排，由於理論上可重複無限次使用，是故不用考慮以《預防及控制疾病條例》或《緊急情況規例條例》（簡稱「緊急法」）來推遲選舉到更後的日子（參考上述西方多國把選舉延遲一年），從而避免引發更大的政治爭議與司法挑戰。

問題在於，不斷把選舉推遲14日，其實對所有參選者在控制選舉開支方面，將會造成極大困難：選舉宣傳期約一個月（由抽參選編號到選舉當日），一次過押後選舉兩周，畢竟還在各團隊的預算範圍之內，但若然再押後兩星期，便等同把宣傳時間增加一倍，而選舉開支上限卻不變！

倘選舉延兩周之後又再多兩周，相信大部分參選者到時已經用完可動用的選舉開支——正因為這種執行方面的困難，故此一個擁有「無限彈性」的選舉期，只屬於理論層次而現實上根本行不通。另一個執行層面的問題，在於許多票站設在學校：假若一再把選舉押後兩星期，肯定會對校方造成很大困擾——可以想像，全港學校的管理層到時之首要任務，必然是先處理復課／停課等安排，如果每兩周還要除時預備騰空學校人手和空間預備選舉，對學習環境而言，絕不理想。

科技助投票 非不為也實不能也

由此帶出本文開首提出的第二個認為必須維持9月舉行立法會選舉的觀點：只要做好票站的社交距離及公共衞生安排，疫情即使嚴峻亦可舉行選舉——這個說法的前半部，肯定必須要做——因為疫情風險一日未完全消除，全港各界的防疫工夫自是宜緊不宜鬆，亦不能有一絲疏忽。

關鍵，卻在於選舉管理委員會在現有可調配的資源和人手下，能夠做多少，又願意做多少。實情是，許多抗爭派或泛民現時提出的疫症情況下的特殊投票安排，包括使用科技協助投票（以減少雙手接觸選票和其他表面），其實在去年區議會選舉後已經有不少建制派提出過，可惜全部不被選舉管理委員會接納——那只有一個月時間，便要求立法會選舉在執行層面，能夠大規模引入科技、兼且大量增加選舉管理委員會人手以作特殊排隊安排？由於時間和資源的關係，恐怕是非不為也，實不能也。

▲ 本港疫情盡管時好時壞，但若等到「醫療系統崩潰」才叫停立法會選舉，未免太遲。（資料圖片）