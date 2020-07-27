疫情「半失控」 速堵抗疫漏洞

過去一周的新冠肺炎疫情失控地增長，每天有過百宗個案是平常新聞。

政府加強了限聚令已超過一星期，收效與否還看未來一星期的走勢，如果疫情能夠控制下來，沒有幾何級數地上升，即證明現在的方法有效。但由於隱形傳播鏈仍有群組性及多點性，現行控疫執行也仍有極大漏洞——那20多萬的豁免人士包括海員及機組人員等防疫漏洞必須堵塞，以發揮成效。

海外檢測準確性 很多存疑

當局昨宣布重新加強對海外入境的免檢人士的檢疫限制，方向是對的。如海員在海外回港，他們需要在當地拿到陰性測試的證明，抵港後如需短暫停留，他們需要在指定地點自我隔離，惟在細節及執行上，海外如菲律賓印尼等地提供的陰性檢測證明的準確性很多存疑。

而很多船員在港短暫停留時候，由於自我隔離的要求做得不夠細緻，在前往隔離中心的時候，並沒有適當的防護衣物，導致這些感染高危人士在乘搭交通工具如的士及巴士時，易將病毒傳播給本港居民。

再說就是深喉唾液測試亦有漏洞，就是他們自我提供的樣本容易造假，又或者他們因不懂或不明白而提供假陰性標本，這種種也會令一些隱形個案在社區爆發製造禍根。

由醫護作鼻咽採樣 更可靠

這些船員或機組人員如在船上感到不適，有些時候都會在船隻停留在港期間到私家醫院就診，這些在社區播毒的種子，往往十分難控制。

而在飛機及船隻上的衞生環境往往十分惡劣，故船員等就算登船時檢測結果為陰性，經過多天在密閉空間，在船隻感染新冠肺炎的機會實在非常之高，更有機會像鑽石公主號的翻版而引起大爆發。

加上，本港居民由於在上個月的連續多日沒有本地個案，很多都變得疏忽而「夜夜笙歌」，「無罩聚會」亦令本土疫情爆發不可收拾，加上香港居住環境擠迫，一個個案在家中造成其他成員的感染的比率亦相當高；故現在是時間收緊所有海外回港的防疫隔離配套，一定要做到「滴水不漏」。

海外回港的旅客由防疫中心到酒店作自我隔離的路途也必須監管，不容許他們與本地居民接觸，就算在自我隔離前到便利店買東西，都不應容許。

以混合樣本法 大規模增檢測

如情況許可，應考慮用鼻咽作測試，讓醫護人員替病人採樣的可信性較高，懷疑個案應即時在家居隔離，家庭成員亦應考慮嚴格遵守隔離措施，當然更理想是讓該自我家居隔離個案選擇自費到酒店或一人空間作隔離，令其感染家人的機會減低。

現在疫情已達「半失控」的地步，政府應考慮擴大檢測範圍，一些高危群組如公共交通工具司機、老人院職員、醫護人員等以及一些確診個案相關的公司職員，應作大規模核酸測試，如測試的試劑數量不敷應用，更應考慮外國例子，以混合樣本方案讓更多人接受測試。

混合樣本方案（sample pooling）雖然有機會錯過一些弱陽性的個案，甚至有樣本受污染的假陽性機會，但由於測試的範圍較廣，以及可應付每天作大量測試，故亦是找出隱性傳播鏈的可行選擇。

政府的專家團隊更應細心思考防疫的每一部分，汲取不同渠道的意見，不能讓一個小漏洞令全香港人陪葬，香港經不起再多數以百宗以至千宗的新增確疹新冠肺炎個案，如醫療體系一旦爆煲，社區爆發失控，類似意大利的封城及人命傷亡的崩潰式慘況必然會發生，到時香港人要「走難」到內地，或內地醫護人員要來「拯救」香港，所帶來的政治爭拗，亦會令香港政治局勢每況愈下，也令向來政治過敏的香港人更加身心俱疲。（文章只代表個人立場）