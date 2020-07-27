4大因素 金價可創歷史新高？ 評．析．天下版 2020/07/27 分享： 金價升穿1,900美元大關，年初至今累積升幅已逾25%，表現雖不及個別熱炒的科網股，但已大幅跑贏同期累跌12%的恒指及許多舊經濟股。 展望未來，投資需求持續帶動下，金價有機會再創歷史新高。 這輪「黃金牛市 ... 撰文 : 傲龍天 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - Tesla望入標指 ETF被迫接火棒？ 2020/07/25 Tesla望入標指 ETF被迫接火棒？ 交易講場 - 中美博弈禍福難料 政治市風險指標 2020/07/24 中美博弈禍福難料 政治市風險指標 交易講場 - 港交所再戰全球一哥 強勢未見底 2020/07/23 港交所再戰全球一哥 強勢未見底 交易講場 - 港版納指先聲奪人 科技股乘風破浪 2020/07/22 港版納指先聲奪人 科技股乘風破浪 交易講場 - 狙擊港股會犯國安法？港府需解說 2020/07/21 狙擊港股會犯國安法？港府需解說 黃金 金價 疫情 經濟 美國 政治 美元 指數 美滙指數 股票 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入