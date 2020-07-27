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4大因素 金價可創歷史新高？

評．析．天下版 2020/07/27

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金價升穿1,900美元大關，年初至今累積升幅已逾25%，表現雖不及個別熱炒的科網股，但已大幅跑贏同期累跌12%的恒指及許多舊經濟股。

展望未來，投資需求持續帶動下，金價有機會再創歷史新高。

這輪「黃金牛市

...

撰文 : 傲龍天

欄名 : 交易講場

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