疫情惡化惹恐慌 急須加辣堵漏洞

本地新冠肺炎疫情反彈，連續5天確診數字破百，醫療系統已瀕臨崩潰，任何經濟刺激怕只會事倍功半。港府昨天終收緊免檢疫入境安排，已是遲來的措施，但希望是有關負責人士及部門盡快展開亡羊補牢的首步；未來兩周更屬抗疫關鍵，有必要推出更嚴格措施，市民須衷誠配合。

本港新確診人數居高不下，昨天再有128人染疫，本土個案仍有103宗，另有多達8名海員中招，佐證港府此前未有回應專家憂慮，連月免檢疫放行船員和機組人員等入境，造成一大漏洞。

僥倖心態阻抗疫 確診排隊等入院

梁卓偉、袁國勇和許樹昌3名政府專家顧問皆認同，連月來超過29萬豁免檢疫人士應是第三波疫情隱形紮根萌芽的肇因，港府昨日終於不再故步自封，宣布暫停曾屬區內最寬鬆的海員轉班安排，機員也須提交陰性病毒檢測。

港府7月11日起接連收緊政策，至昨天亦已禁止食肆晚市堂食12天，惟餐廳僱員或食客的染病數字未見回落。有確診者更是「多姿多采」，竟走遍港九新界17個地點，不少更屬熱門「打卡」點，顯然社會迄今尚未重拾最謹慎警惕的心態。

結果，公營醫院不論負壓病房，抑或隔離病床皆處爆煲邊緣，逾100名染疫者正居家等候送院，醫療系統恐沒餘力救助高危的年老病人。官方確有必要「加辣」，如可參考比利時新做法，勒令所有人於擠迫戶外公眾場所戴口罩。

屢有心理學研究反映，各地群眾對新冠肺炎抱持「樂觀偏見」，總誤以為別人風險更高。對於違規不戴口罩、擅闖海灘人士，本地執法人員一直多僅勸喻和警告，今後應更強硬執法，公眾才不會再心存僥倖。

加強預見力解困 疫情失控救市難

要在疫下有序維持社會基本營運，拿捏分寸不易，像港府近月出於資源供應、經濟活動考慮，讓大量海員、機員免檢疫自由活動，不少分析形容是「中門大開」，其他國家及地區也會遇上同樣問題，但他們卻未有出現香港情況，政府一定要檢討為何出問題，並要加強預見能力，盡快堵塞類似的漏洞。市民要的是解決問題，不是出事後的解釋，然後再修修補補的措施。

疫情近日反彈，愈來愈多工商機構須停業、以至清盤，政府數以千億元計的振經濟、保就業措施，最終可能難竟全功。粉嶺有49年歷史的基督教宣道園度假營，上月中仍在推廣親子箭藝、攀石活動，詎料疫情急轉直下，園方先是宣布暫停開放14日，上周五更突然直接停止營務運作，遣散全部19名員工。香港樂施會亦表示，營商環境變化萬千、變數充斥，月底應業主計劃退租怡和大廈地庫，據報不會另覓新址，退出做了43年的舊物轉售業務。

疫症迹近癱瘓眾多行業，但重啟解禁應該科學為本，不能操之過急或政治掛帥，美國南部州份的慘況，堪稱前車可鑑。未來兩周是本地能否遏制疫情在社區擴散的關鍵，港府堵塞免檢疫入境漏洞，算是踏出了正確的首步，今後必須重推或新推更多抗疫招數，且從嚴執行，並推動公眾全面配合，才能防止醫療體系失控崩潰，減少人命和經濟損失。

責任編輯：黃鑠安