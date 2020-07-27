新藝潮「+VE/-VE亅展疫情作品 逆境中找尋正能量

疫情之下，大家對生活都有另一番體驗。黛安知道，新藝潮將舉辦一個名為「+VE/-VE」銷售展覽，展出超過40位香港藝術家，因新冠肺炎疫情觸發而創作嘅作品，非常值得欣賞。聽公關姊妹講，「+VE/-VE」嘅意思，係指疫情下出現種種負面（-VE）影響，造成生命同財產上嘅損失，打亂咗大家嘅生活習慣，不過同時萌生新思維方式與機會，大家都嘗試尋求新嘅工作和生活方式，喺逆境中找到正面（+VE）力量。

黛安睇過啲藝術作品，每幅都好出色，例如本地畫家和中大兼任講師鍾大富嘅《向醫護致敬》岩彩畫；李欣儀嘅《Study of Spaces and System》，U形水管貫穿家家戶戶，被困嘅人物在家中顯得不安；仲有張展恒嘅水墨拼貼多媒體創作《病毒球計劃︰黑白實驗》。

新藝潮總監邢珠迪話，過去半年藝文界受疫情影響，全球藝術市場、博覽會被迫暫停或改作網上展示，對藝術家嘅創作、前路等引起衝擊、思考，但與此同時亦啟發佢地嘅創作。今次展覽中銷售嘅作品售價豐儉由人，由幾百元到幾萬元不等，希望大眾都能欣賞同支持呢批記載香港藝術界以至社會一段不平凡歷史嘅作品。

實體展覽外，「+VE/-VE」亦設網上展覽︰https://www.artnextexpo.com/

本文轉載自《晴報》

▲ 一班藝術家以疫情做主題，創作出不同作品，展覽值得一看。

▲ 一班藝術家以疫情做主題，創作出不同作品，展覽值得一看。