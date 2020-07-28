美國要禁TikTok勢成騎虎，到底怕它甚麼？華為和TikTok，一個硬件、一個軟件，可能確是近幾十年來，中國真正成功打進國際市場的兩個產物。當中，TikTok的潛在影響力更為驚人。

不同的統計來源顯示，美國的TikTok用家，日活躍度較保守估計都去到二千多萬，有大膽一些的數字更指出有四千萬以上。而用者方面，明顯確是年輕人世界。讓美國的未來人群大量花時間在一個中國軟件上，美國政府想想都頭痛。本着UGC（用者自製內容）模式，貌似中立，但對新媒體平台渠道運作有認識的人，都知道如何煲大某個網紅，或某單話題，把流量往哪方面傾斜，都是抖音或任何同類社交平台的常用手段。這些平台表面上不限制你放甚麼上去，但就一定有能力控制哪些話題或活動得到大吹大擂。

這可能是美國方面擔心的原因。之前特朗普吃過虧的，是TikTok有群組號召登記參加特朗普的演講活動，但到時不出現，引致場面冷清。這只是初試啼聲，日後的大選，不知道這平台上，各門各派會如何影響大局。

《華爾街日報》曾指出幾個隱憂，一是TikTok會偵測到用者的使用慣性（這其他社交軟件都會）；二是資料確可以「送中」；三則可能會構成情報搜集渠道（如有目標人物及其家人，顯示他們到過的地點，甚至畫面洩漏了場所外形）。此前，美國就曾要求另一中國公司放棄控股Grindr這個全球最有名的同志交友平台，怕這些會員資料變相掌握在中國手上。

除了政治擔心，也出於一份市場和技術的考慮。看來通過中國抖音的操作模式，中國團隊似乎已掌握到如何話題炒作、如何捧網紅、如何利用短視頻等的社交營運新法則，並且成了箇中專才，間接重塑了全球社交平台的話語權。