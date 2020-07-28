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懶人飯煲料理

副刊版 2020/07/28

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Bonnie問：「你還有沒有更簡單的減肥食譜？」

我說：「已送食譜書給你，兼真人教授，你還未學會？」

她說：「我不想開火，常控制不了火力，餸菜總是焦焦黑黑的。」

面對這個地獄廚師，我真的沒好氣，為免她天天來我家蹭飯，我選了幾道懶人料理教她：「將所有食材切好，連米粒一同放入飯煲，再按掣，這樣夠簡單嗎？」

她笑說：「好像不錯。」

我解說：「前幾年熱爆的番茄飯，味道不錯。你只需準備一個番茄，加大約八十克醃好的牛肉碎，連米粒一併放入飯煲，飯熟後，再倒入蛋漿，攪拌後便可食用。」

她說：「配搭不錯！」

我再提議：「若不愛牛肉，可以做豬肉料理，有兩款我常做的。第一款是肉碎冬菇飯，有點像台式的肉燥飯，只是不用肥肉，將已醃肉碎和冬菇粒放入飯煲，按煲掣，飯熟後，再加入香葱碎，拌勻，效果更佳。你知我也很愛泡菜，所以，有時候，我會做韓式飯。用肉絲和洋葱煲飯，飯熟後，加泡菜、雞蛋和韓式辣醬，拌勻即成。」

她大喜：「原來你私藏那麼多懶人食譜！」

她再問：「如果我想吃雞呢？」

我說：「有兩款超級低脂又飽肚的，材料主要用雞柳，你應該還記得我上回說過，雞柳是雞肉中較低脂且鮮嫩的部位，可將其切絲，加入已弄碎的椰菜花，都是放入飯煲煲熟便可。另一款是蘑菇雞肉粟米飯，煲飯時，用脫脂清雞湯取代半份清水，更能做出不同的風味，但當然，清雞湯含較多鈉質，不能常吃。」

她再要求：「如果有人預先切好食材，我只需將所有材料放進飯煲，那就更好了！」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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