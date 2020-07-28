電影《Top Gun》與一位美籍華人的根

抗疫在家，煲劇看電影是「常識」吧。偶然之下重溫湯告魯斯1986年經典電影《壯志凌雲》（Top Gun），講男主角從沉淪到奮發，成為戰鬥機機師守護藍天的故事。每次看這齣戲，我都會慨歎，人的偏見常將一廂情願的推敲當常識，從而出錯。為何這樣說？下文分解。

日前，美國國土安全部說要成立中國工作組，應對來自中國日益嚴重的威脅，包括在貿易、網絡安全和知識產權方面等。美國《華盛頓時報》最近一篇文章揭露了美國政府對華強硬政策，實際上緣於美國國務院一個以華裔學者為骨幹的「中國組」，而當中擔任關鍵角色的，是80年代到美國留學之後入籍美國的余茂春（Miles YU）。

美F-14戰機 竟是中國人設計

余茂春在重慶長大，據他自稱在年少時，列根總統有關「美國代表地球上人類最好和最後希望」的理念，激發他到美國尋找新生活。1994年，他在加州大學獲得歷史學博士，後來到美國海軍學院任教，教授東亞和軍事史。有關余茂春是美國國務卿蓬佩奧的中國政策規劃首席顧問，特朗普政府日益強硬對華政策的推手，近日已有不少報道分析，不需多說。

余茂春赴美讀大學時，中國處於改革開放初期，百廢待興。就在旁人以為他學成回國時，他卻決定不回，入籍美國，其實乃個人選擇，無可厚非，以往例子亦不少，問題是這些人在歷史風雲幻變，命運安排中的取捨，初心是甚麼？民國時期，為改善國內一窮二白，一批批學子前往歐美留學，學成報效祖國，著名的火箭專家錢學森就是代表人物。那個時代，亦不乏不再回中國的學生，包括盧鶴紳。

大家對盧鶴紳這個名字可能很陌生，但對他設計的東西應該很熟悉，在電影《Top Gun》中，無比酷帥的湯告魯斯駕駛的F-14戰機，就是盧鶴紳領導設計出來的。大家沒聽錯，大名鼎鼎的F-14雄貓式戰機，不是美國人設計，而是中國人。這便是我在文首所指，「一廂情願推敲當常識」，一般人都直覺以為這麼重要的戰機，一定是美國人設計，世事有趣在於往往有不少意外。

盧鶴紳一輩子軌迹，也不離努力加上命運安排。1917年生於美國，隨父母回中國，當時中國仍處於外侮侵略時期，軍事落後，他決心學習航空工程，大約20歲，日軍佔領東北將要入關，家人送他回美國，到明尼蘇達大學學習航空工程。

他畢業後沒有回國，說因為當時日本已侵華，惟有留美讀碩士。當時美國準備加入歐洲抵抗納粹希特拉的行列，需要飛機工程人才，即使是外來移民。在這背景下，他輾轉加入紐約一家飛機廠，負責初步設計多款戰機。有時單憑個人努力或不足成事，天時地利很重要。40年代開始，是飛機工程黃金年代，噴射動力學、製造材料等都大踏步。

盧鶴紳後來加入著名戰機設計生產商格魯曼，當上初步設計科主任。其時公司主力設計海軍戰機，與他之前公司為空軍設計很不同，要考慮在航空母艦升降的要求。海軍提出設計一款機翼短、速度更快、戰鬥性更強的艦載機。他和團隊在F111B的基礎上，設計出F14的初代款，為美國航空及軍事發展作出貢獻；但有聲音批評他幫美國人，卻不幫當時百廢待舉的中國。

與盧鶴紳一起到美國留學的，還有哥哥盧鶴紱，他選擇了回國發展，在物理學領域貢獻，人稱「中國核能之父」，兩兄弟走上不同道路。

美國力強大 功勞來自外來移民

面對外人褒貶，盧鶴紳只說做設計是為了生活，工作就是「為肚子，為房子，為孩子」。退休後他曾經回中國，還想過參與殲8戰機的改造。美國國力強大，其實不少功勞來自外來移民，包括華裔。美國作為多元化國家是其優勢，特朗普的「美國優先」及移民限制政策，把這些搞亂了，亦改變了很多人的命途，包括余茂春，在內地很多人已稱呼他為漢奸。不同的道路決定着不同的人生，F-14已經退役，盧鶴紳亦完成使命，湯告魯斯還在演，特朗普總統崗位不知能否待下去……對於各種人物的評價，每人心中有把秤，只要不是根據推敲。