一時之快招惡果 抗疫不可「疲勞」

港人抗疫多月身心俱疲，早前因疫情緩和而有所鬆懈，結果令疫情急速反彈。抗疫疲勞（COVID fatigue）屬心理作祟，惟一時鬆懈隨時危害個人及至親的安危，為己為人都應保持自律。

泳灘迫爆 人流多去年1倍

本港在疫情初期取得一定抗疫成效，多因市民警惕及自律，保持衞生，但近期開始鬆懈，因外出群聚用餐而引致多宗感染個案。港九拯溺員工會日前表示，雖康文署已宣布關閉泳灘，但仍有數以千計的市民因無法外遊而湧到清水灣、淺水灣等泳灘，人流比去年同期多逾3成至1倍。

行政長官林鄭月娥早前表示，明白市民抗疫疲勞，加上天氣炎熱及無法出街，難免感到痛苦，但呼籲市民繼續忍耐，等待疫情受控。

抗疫疲勞並非本港獨有，日本有媒體早前報道，當地政府呼籲民眾為抗疫避免外出，但當地大部分年輕人雖佩戴口罩，卻仍漠視群聚播疫風險，例如覺得新冠病毒危害性不如流感，即使感染亦無礙，更有前往酒吧及派對場所消遣娛樂的年輕人稱「跳舞就可以將病毒吹走」。

英國倫敦大學學院（UCL）公布的一份報告亦顯示，當地禁足令實施期間，完全配合社交隔離及居家抗疫措施的國民，在兩周內由7成下跌至不足6成，30歲以下人士更不足5成。英語國家近期亦出現新興詞彙「covidiot」（新冠白癡），形容在疫情期間作出自私行徑、置公共衞生及他人於不顧的人士。

長期處於高壓緊張狀態及佩戴口罩，難免覺得辛苦。美國加州大學戴維斯分校心理學家Kaye Hermanson指，抗疫疲勞源於長期的極端壓力、以及對未來的不確定性，人們或因此開始倦怠及疏忽，更令加州和美國其他州份疫情再次爆發。

做簡單運動 勿遏抑情緒

一時鬆懈，隨時招來多種惡果。美國一名任職司機男子Brian Hitchens，今年5月在Facebook發文指，自己對疫情不以為然，出門不戴口罩等裝備，令他及愛妻雙雙感染新冠肺炎，自己雖然逐漸好轉，妻子卻需要依賴呼吸機，感歎「後悔都來不及」。

Hermanson表示，人們若感到抗疫疲勞，可培養適應能力應對，例如做簡單運動幫助身體釋放安多酚（endorphins）以改善心情、鍛練建設性思維（constructive thinking）、並避免過分遏抑個人情緒，有需要時盡量與他人溝通（見表）。

市民面對新一波疫情大爆發更須自律，將防疫意識提高到最高級別，盡量留在家中，減少人流接觸，才可盡快遏止疫情進一步擴散。

▲ 疫下難外遊，不少市民湧到泳灘消暑解悶，惟人多聚集容易散播病毒，恐令疫情更失控。（資料圖片）