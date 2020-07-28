港版納指矚目登場 騰飛還待ETF助戰 評．析．天下版 2020/07/28 分享： 有「港版納指」之稱的恒生科技指數昨強勢出台，指數高開低走，出現一個小小反高潮。惟細看指數成分股成交，首日已超越恒指藍籌交投，反映指數作為市場指標的潛力巨大。 科技指數昨高開近1%後，早段最多升逾2%，惟 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 4大因素 金價可創歷史新高？ 2020/07/27 4大因素 金價可創歷史新高？ 交易講場 - Tesla望入標指 ETF被迫接火棒？ 2020/07/25 Tesla望入標指 ETF被迫接火棒？ 交易講場 - 中美博弈禍福難料 政治市風險指標 2020/07/24 中美博弈禍福難料 政治市風險指標 交易講場 - 港交所再戰全球一哥 強勢未見底 2020/07/23 港交所再戰全球一哥 強勢未見底 交易講場 - 港版納指先聲奪人 科技股乘風破浪 2020/07/22 港版納指先聲奪人 科技股乘風破浪 成交 指數 期貨 基金 外資 牛熊證 ETF 第二上市 證監會 期權 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入