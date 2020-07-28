港版納指矚目登場 騰飛還待ETF助戰

有「港版納指」之稱的恒生科技指數昨強勢出台，指數高開低走，出現一個小小反高潮。惟細看指數成分股成交，首日已超越恒指藍籌交投，反映指數作為市場指標的潛力巨大。

科技指數昨高開近1%後，早段最多升逾2%，惟

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