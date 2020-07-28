Galaxy Tab S7 兩型號屏幕或有異 行政人員版 2020/07/28 分享： 德國網站WinFuture日前爆料稱，三星（Samsung）Galaxy Tab S7系列的兩款不同尺寸型號平板，將會採用不同屏幕面板。 根據網站透露，兩款Galaxy Tab S7平板都採用 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 WhatsApp傳准用戶 可同時登入多部裝置 今日 WhatsApp傳准用戶 可同時登入多部裝置 Google Messages 增表情符號薦動態貼圖 2020/07/27 Google Messages 增表情符號薦動態貼圖 蘋果泰國開新店 落戶曼谷Central World 2020/07/27 蘋果泰國開新店 落戶曼谷Central World Galaxy Z Flip 5G 售1.3萬下周起預訂 2020/07/24 Galaxy Z Flip 5G 售1.3萬下周起預訂 fb Messenger 添生物識別認證 2020/07/24 fb Messenger 添生物識別認證 產品 Samsung Galaxy Tab 屏下指紋 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入