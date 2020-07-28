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WhatsApp傳准用戶 可同時登入多部裝置

行政人員版 2020/07/28

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不少人用WhatsApp時都曾遇上一個問題，就是同時使用兩部或以上電話時，程式不支援在多部手機登入同一帳號。近日傳WhatsApp將加入新功能，允許用戶使用相同手機的號碼，同時登錄多部不同的手機設備，

...

欄名 : 科技新知

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