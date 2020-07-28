WhatsApp傳准用戶 可同時登入多部裝置 行政人員版 2020/07/28 分享： 不少人用WhatsApp時都曾遇上一個問題，就是同時使用兩部或以上電話時，程式不支援在多部手機登入同一帳號。近日傳WhatsApp將加入新功能，允許用戶使用相同手機的號碼，同時登錄多部不同的手機設備， ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Galaxy Tab S7 兩型號屏幕或有異 今日 Galaxy Tab S7 兩型號屏幕或有異 Google Messages 增表情符號薦動態貼圖 2020/07/27 Google Messages 增表情符號薦動態貼圖 蘋果泰國開新店 落戶曼谷Central World 2020/07/27 蘋果泰國開新店 落戶曼谷Central World Galaxy Z Flip 5G 售1.3萬下周起預訂 2020/07/24 Galaxy Z Flip 5G 售1.3萬下周起預訂 fb Messenger 添生物識別認證 2020/07/24 fb Messenger 添生物識別認證 Android WhatsApp iOS 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入