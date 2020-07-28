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立會選舉 最快今宣布押後

政治版 2020/07/28

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香港疫情嚴峻，專家曾預計遏止這波疫情需時兩個半月。消息指，為降低聚集風險，最快今日宣布押後9月6日立法會選舉，料很大機會延後一年半載。

「聚集風險高」 張建宗露玄機

政務司司長張建宗昨在記者會上，對於會否

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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