立會選舉 最快今宣布押後 政治版 2020/07/28 分享： 香港疫情嚴峻，專家曾預計遏止這波疫情需時兩個半月。消息指，為降低聚集風險，最快今日宣布押後9月6日立法會選舉，料很大機會延後一年半載。 「聚集風險高」 張建宗露玄機 政務司司長張建宗昨在記者會上，對於會否 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 明起全日禁堂食 限聚令收緊至2人 今日 明起全日禁堂食 限聚令收緊至2人 連續6日確診破百 本地感染增142宗 今日 連續6日確診破百 本地感染增142宗 最新專欄文章 更多 港府防疫料「加辣」 擬禁午市堂食 2020/07/27 港府防疫料「加辣」 擬禁午市堂食 港搶購疫苗 惟有靠國家隊？ 2020/07/24 港搶購疫苗 惟有靠國家隊？ 疫情反覆 政府憂年底前也難解決 2020/07/23 疫情反覆 政府憂年底前也難解決 立會選舉押後否 政制局兩手準備 2020/07/22 立會選舉押後否 政制局兩手準備 極端防疫 或推禁足令延立會選舉 2020/07/21 極端防疫 或推禁足令延立會選舉 傅流螢 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 香港 政治 選舉 限聚令 記者 張建宗 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入