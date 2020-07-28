嚴格執法遏疫情 全民警醒最關鍵

本港昨日錄得145宗新冠肺炎確診，再創新高，連續6天破百，港府不得不公布連串辣招，其中禁止全港1.6萬家食肆全日堂食，影響最為深遠。放眼全球，食肆每每難以只靠外賣支撑，美國已出現餐廳倒閉潮，令不少基層失去飯碗。港府應審慎思量支援措施，業主也要考慮減租免租，共度時艱，但全民警覺及立即通力合作防疫，政府盡快堵塞漏洞缺口，齊齊全力減低感染數字，才是最治本的方法。

本港單日確診數字再度破頂，多達142宗屬本地感染，政府宣布4項新招控疫，明日起餐飲堂食禁令由晚市延至全日，公眾地方強制戴口罩，限聚令由4人收緊至2人，體育設施、遊戲機中心等停業，但為期暫僅7天。

港人愛好美食，加上不少住宅難以煮食，令食肆密度全球數一數二，長期僱用逾20萬人。由於食肆感染群組不斷擴散，政府今次一刀切禁堂食，決意遏制食肆感染，業界勢必受重挫。

禁堂食衝擊食肆 業主減租盡社責

不過，港商以靈活見稱，很多餐廳早有外賣折扣優惠，冀幫補收入，外送平台疫下亦百花齊放。有本港飲食網的大數據顯示，今年首5個月全港有1,238間食肆結業，卻也有1,362間開業，相信有人趁租金下降逆市博一下。

餐飲業出名競爭大、毛利率低，只做外賣，雖然可減人手，但租金成本不變，難以維持。據美國餐廳商會稱，全美近9萬間餐廳正禁止室內堂食，不少同業已耗盡官方資助；點評網指出，最近約4個月間，當地近1.6萬間餐廳結業倒閉，佔停業食肆的6成，慘況更超零售、美容等界別。

港府月中起禁止晚市堂食，3,000至4,000家食肆即時每日提早關門，千餘間乾脆休業。餐飲聯業協會表示，酒樓及婚宴場所尤難轉攻外賣，須歇業的行家料將顯著增加，業界僅能再撑一兩周。

本港信奉自由經濟，相信市場的應變改革能力，也盡量避免變成福利社會，但今次是世紀大疫情，現時已作出了很多特殊資助如逾800億的保就業津貼。本港最新疫情大幅反彈，各行各業的困境仍深，港府想必憂慮各界均要求救助，對要個別加碼補貼飲食業態度明顯審慎，僅稱抗疫基金尚有小量應急款項可動用，惟疫情前所未有地嚴重，難免要有新的做法及思維。食肆捱不下去，食材批發自難倖免，仰賴餐飲人流的酒店、商場亦受牽連。

事實上，多國已決定加碼援助受重挫的餐飲業，如英國下月將補貼食客一半開支，每餐最多減約100港元，愛爾蘭亦會提供最多約1,140元餐飲住宿津貼。眼下不少巨富身家暴漲，已有83個富豪聯署促請加徵富人稅助環球抗疫復甦，本港一眾業主也該繼續減租、以至免租，不僅可肩負起社會責任，亦能避免吉舖處處。

補貼擔重患不均 認真防疫更治本

港府最初只禁晚市堂食，曾惹批評病毒豈會入黑才肆虐云云，背後顯然希望減低經濟衝擊。然而，單日確診數字連連破頂，官方料已確信長痛不如短痛，故連出辣招。講到底，確診數字愈快下降，官方愈早解禁，經濟活動才有望逐步恢復正常，故惟有市民認真防疫，改變有些市民所說「要中就中丶防都無用」的消極想法，加上政府盡快堵塞漏洞、嚴謹執法，盡快壓低感染數字，才能根本應對疫情。

責任編輯：陳楚源