自小總不其然幻想能一夜變成卡通的一員角色，經歷英雄救美或歷險故事。多年來對泰山及蜘蛛俠等甚有好感，原因可能因兩者皆身手敏捷，能在樹間藤蔓或城市大廈間穿越飛梭。家裏固然不能左右攀爬，但總試過泰山般號叫，或偶然在公園金屬架爬爬過足心癮。

但隨成年後體重添多了，總覺爬上爬落十分吃力，運動後肩痛亦隱隱發作，似乎要擁有夢想卡通人物的能力，現實是並不容易。

肩痛為運動創傷疼痛的第3大主因，十分常見，可見於入水能游者的游泳肩，或陸上運動棒球、排球運動員。在這裏提及到的肩痛並不等同五十肩，坊間容易舉凡肩痛皆誤稱為五十肩，其實兩者是不同疾病，五十肩疼痛劇痛難耐，肩各方向動作大幅度受限，及其康復速度緩慢，康復期一般3個月至9個月不等。

反觀運動肩痛病症多由肩夾擠症候群所致，其特點肩活動幅度輕中度受限，受限方向單一，肩關節活動盡頭處輕至中度疼痛，關節運動期間可聽到肩內咯咯作響。肩夾擠症候群者肩前屈或外展動作普遍疼痛，後伸則正常不痛。

肩夾擠症候群成因眾多，包括運動受傷、肌力失衡、勞損及關節退化等。而為何尤好發作於棒球或排球運動員身上？原因是這些運動常涉及舉肩提手及用力拋擲動作，動作會加劇肩峰下軟組織受壓及受傷情況。此外，天生肩峰形狀及肌力平衡下肩胛位置，例如平坦或鈎狀肩峰，或翼狀肩胛，引起肩胛異常運動，最終增加肩峰下夾擠情況的出現。肩夾擠症候群可再細分以下3個類型：

1．肩內肩夾擠症候群：可以因為重複用力的過頭拋擲動作，引致肩盂上部與肱骨大結節碰撞致病，患者可見肩部內旋活動幅度減少，肩活動時常咯咯有聲。

2．原發型肩外肩夾擠症候群：亦由重複的過頭拋擲動作誘發，病痛原因常可發現為肩峰下滑囊發炎或岡上肌肌腱炎；或天生肩峰平坦或起鈎狀，縮窄肩峰下空間，誘發肩夾擠情況出現。

3．繼發型肩外肩夾擠症候群：肩胛與胸腔間相連的肌肉群間肌力失衡，既出現翼狀肩問題，亦促使肩峰下壓擠狀況發生。患者可表現舉臂過程中左右肩胛位置不平等。

若不幸受肩痛困擾而又與跌倒受傷有關，則應先尋求西醫診症，適時影像診斷排除骨折或軟組織撕裂受傷可能性。對於遷延日久肩痛，可諮詢物理治療師意見，針對不同分型成因肩痛治療，例如以超聲波或激光局部消炎，或建議肩部拉筋或阻力訓練等，改善肩部整體動作，避免擠壓肩峰下軟組織情況再出現。

肩夾擠症候群常涉及肩胛肌力失衡，所以治療除處理局部炎症外，亦不能忽視肩部肌力，更甚肩頸姿勢問題。對於自己能否穿梭叢林已不敢多想了，最實際還是平日多鍛練肩部肌肉，少過度作提肩過頭動作，才能自醫及醫人。

▲ 肩夾擠症候群（Getty Images圖片）