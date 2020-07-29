  • 30°C
香港時間 : 2020729日 (三) 02:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 何猷啟 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美食外交

副刊版 2020/07/29

分享：

美國駐成都前領使夫人莊祖宜，之前就是中國外交圈和美食圈的話題KOL，在成都社交圈廣受歡迎。不過，一些在國際標準中視為正常健康的舉止及觀點，去到中國的反應又變得不一樣，譬如最有名的，是她曾在當時較開明的「大家」平台寫文章（該平台後來被停了），記錄她當領使夫人的經歷，可真把一般中國讀者看傻了眼。

莊祖宜其實和成都大有淵源，母親是著名聲樂家為成都人，所以也算是「川普」（四川普通人，BTW，最近流行那段子是：為甚麼是成都出事，因為那裏的人民說「川普」即四川普通話），作為文筆和觀點極佳的作家，也寫過她對川味牛肉麵的懷念。

說回她的領館生活回憶文章，談了很多不為中國讀者所知的「秘聞」，包括有次因不是公幹出差，一家人沒有顯示外交身份，排的是普通乘客通道。又或不能接受超過二十元的禮物，最令讀者有興趣的，是她如何用人均不到二十三元人民幣，在領館招待賓客，以及她在成都大街小巷品嘗各種地道好味。

在中國美食地圖上，成都是個好地方，尤其配料、調味等，真吃出風格與煙火氣，可說成了成都的生招牌。當中，花椒可算是對國外食客而言，最為誘惑的一樣用料。所以此前最流行的一本講中國美食的英文書，是Fuchsia Dunlop的《魚翅與花椒》，就是專門講成都好吃。

所以，作為一個廚師（曾在香港Amber當學徒，此前把自己書中菜譜視頻化做Vlog人）、美食作家、人類學家，又是領使夫人，成都可說是最理想的實踐地，難怪她說，都把總領使丈夫練就一股花椒味了。至於這總領使也是個中國通，二十多年前就到中國交流，流利普通話。這種美食外交漫長的蜜月期，如今宣告結束。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

最新專欄文章 更多

禁的爭議
2020/07/28
禁的爭議
螞蟻大數據
2020/07/27
螞蟻大數據
食肆新案例
2020/07/22
食肆新案例
下半年影市
2020/07/21
下半年影市
乘風破浪的姐姐
2020/07/20
乘風破浪的姐姐
中國 美國 外交 美食 中菜 李照興 牛肉 成都 廚師 人類學

上一篇文章

缺德者

下一篇文章

希臘海濱浴場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

緩商戶租金重擔 汲取海內外創意
緩商戶租金重擔 汲取海內外創意
專家樓論 - 樓市關鍵在哪一個月？
樓市關鍵在哪一個月？