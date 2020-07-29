要好好利用疫情期間多留在家的時間。凡事可選擇好的一面：在香港生活和工作的人，終日勞勞碌碌，最多時間給工作，最少時間給自己身體，一個疫情，改變了我們生活方式，外在環境不由得我們控制，但我們可以主導的，就是改善身體質素。這段期間，就是練出好身體的最佳時機，送自己一份最好的禮物。

改善身體質素，分「他力」和「自力」兩法。他力即外來幫助，是被動的，如推拿、按摩、針灸、中藥調理或西式的Spa、精油、營養補充劑等。普遍都市人都有種心態：希望用錢買健康，很捨得花錢買大堆supplements或定時定候看中醫調理，唯獨就是不願意主動每天花十五分鐘做簡單運動或伸展。這些「他力」方法，若有品質和用得適宜的話，都有其好處，但問題是，若都市人期望只用他力如日日啪幾粒丸就得到好身體，那其實是一種期望不勞而獲的心態。「他力」是替代不了「自力」的。

「自力」就是主動靠自身努力保養身體，包括運動和飲食。曾跟皮膚科醫生朋友飯聚，中女最關心的，當然是：「皮膚點樣可以靚啲呢？」朋友堅定地說：「做運動。有做運動的女人，皮膚自然靚。」運動促進血液循環、強化肌肉，面色和精神面貌自然好，那是花幾萬元的facial或塑身療程也未必能達致的效果。

疫情就是用自力方式改善身體質素的時機。運動很簡單，只需要：一、扚起心肝；二、找到自己喜歡的；三、多元化（如：心肺功能+伸展）。疫情期間，我每朝就做自己喜愛的運動，因有研究指出，每天睜開眼的心情尤其重要，這將會為一整天定調。有些人一睜開眼就想着煩惱事、不開心之事，晨早苦瓜面口同自己過不去，想開心都難。反之，我選擇晨早睜開雙眼就想着開心事或感恩事、跟心愛的人對話，然後開開心心運動去。一早運動即是一早釋放大量快樂賀爾蒙多巴胺，氣場、活力、免疫力自然統統一併增加，一大早定個快樂調，整天都會很快樂。這樣堅持一早一黃昏的運動，我的身體在短時間內有了變化，平時在冷氣房會冷冰的手腳，很快得到改善，做大量用腦工作也不覺睏，整天開開心心的。體驗了那種分別後，實在非常後悔不早點扚起心肝去實行。