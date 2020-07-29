穿梭政商界 美國名媛姊妹花傳奇

荷里活經典電影《亂世佳人》女星夏蕙蘭（Olivia de Havilland）日前在巴黎辭世，享年104歲。新一代未必認識夏蕙蘭，或者只有聽過夏蕙姨，談起美國老牌影星，亦可能只想起梅麗史翠普、羅拔迪尼路等。夏蕙蘭從影超過50年，是那個時代荷里活頂尖女演員，曾兩奪奧斯卡影后，但她的經典依然是和慧雲李及奇勒基寶合演的《亂世佳人》。

夏蕙蘭的胞妹鍾芳婷（Joan Fontaine），可說是「緊張大師」希治閣御用女角，憑《深閨疑雲》奪得奧斯卡影后，兩人是唯一一對同樣贏過奧斯卡影后的親生姊妹。鍾芳婷2013年病逝，享年96歲。

兩姊妹曾是娛樂新聞常客，皆因不和半世紀，有關她倆關係的報道，一般都用上Feud，即「世仇」的字眼。兩人交惡並非炒作，是真有其事，例如鍾芳婷本名Joan de de Havilland同樣姓夏蕙蘭，但刻意跟後父姓芳婷（Fontaine），說電影圈不需要有兩個夏蕙蘭。有關姊妹倆的傳奇，這兩天新聞已有不少重溫。

庫辛3姊妹6段婚姻 八卦十足

提到名人姊妹花，大家會否想起一定程度上影響中國歷史進程的宋氏三姐妹宋靄齡、宋慶齡和宋美齡？上世紀初宋氏三姐妹那個年頭，太平洋彼岸的美國，同樣有三姐妹，是最著名的姐妹花名媛，可說是當時美國社會最具話題性人物，有錢又有面。

她們是庫辛姐妹（the Cushing Sisters）。分別是大家姐Minnie，二姐Betsey，三妹Babe，出身上流家庭，父親是醫生，母親來自顯赫家族，他們悉心培育三姊妹，成為名媛淑女，講到明要嫁歐洲貴族，或美國富豪。

還真說到做到，二姐Betsey嫁給羅斯福總統的長子，由於大方得體，漸漸成為第一家庭和上流社會之間橋樑，儼如白宮女主人，老爺羅斯福對她讚賞有加，被搶風頭的奶奶對這位擅長社交的媳婦就很不滿，拉攏兒子站邊一同批評Betsey。

活躍於上流社會的Betsey，也成功幫兩個姐妹在豪門釣金龜。大姐Minnie嫁了給地產大亨之子，男方父親在鐵達尼號郵輪意外中身亡，他繼承大筆遺產，成為當時美國最有錢的人之一，他與前妻離婚後幾星期，立即娶了Minnie。

三姊妹中最漂亮的Babe，兼具氣質和品味，狂蜂浪蝶多卻偏不想跟從母親意願嫁豪門，跑了去當時尚雜誌編輯，幹出一番事業。不過，最終也受不了家庭壓力，嫁給石油大亨。

三人的婚姻，並非一帆風順。藝術型的大姐Minnie，同地產大亨丈夫格格不入而離婚，改嫁畫家。生活在白宮的二姐Betsey因丈夫出軌，亦選擇離婚，後來嫁給美國駐英大使。細妹Babe和石油富商的婚姻亦只維持數年，改嫁哥倫比亞廣播公司創辦人，但丈夫花心，不斷在婚後出軌。

穿梭於上世紀美國頂尖政商界社會，庫辛三姊妹加起來6段婚姻，多數不美滿，但卻滿足了外界的八卦。

妻一家顯赫 Kanye West患躁鬱症

今天，受美國人以至世界八卦的名媛姊妹花，相信非卡戴珊一家（The Kardashian family）莫屬，母女6人叱咤娛樂、時尚及商界，每人Twitter粉絲數千萬，Instagram追隨者過億，吸金能力亦非常強。其中Kim Kardashian的丈夫，便是本月初出來說要選總統的Rapper天王Kanye West，當人人以為「大隻講」，他卻真的開了一場造勢大會，語出驚人地說：「我差點殺了女兒！」又當場淚崩，舉止古怪。

這對今天美國的超級名人夫婦，近日在社交媒體上「過招」，Kim則首次公開指丈夫近日的行徑，源於精神健康有問題，患了躁鬱症（bipolar disorder），說丈夫的言行未必是心中本意，尋求公眾同情理解云云。

躁鬱症患者會經歷躁狂高潮，和抑鬱低潮的情緒波動。時而欣喜若狂、精力充沛；時而跌watt變得抑鬱、躁狂。

專家指患上躁鬱症的名人，還包括上文提過的《亂世佳人》主角，已故女星慧雲李、歌手瑪麗嘉兒、「護士之母」南丁格爾、畫家梵高及作家海明威等。

在新冠肺炎疫情下，更多人感到不開心，受不同程度的抑鬱、或躁鬱症影響，和肺炎患者一樣，需要社會關顧及包容。

▲ 聲言要選美國總統的Rapper天王Kanye West，妻子Kim Kardashaian也是來自著名的名媛家庭。（資料圖片）