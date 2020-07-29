美加力圍堵中國 誰做總統都一樣

中美關係急轉直下之勢更急；美國突然關閉中國休斯敦領事館，而中國即還以顏色，關閉美國成都領事館，由此掀開了「使節戰」的新鬥爭範疇。

這反映中美之爭正進入更激烈火爆的新階段，前景堪憂。

即時的問題是，美國如再關另一中國領館，中國又再還以顏色，將形成惡性循環。雖然中美不致由此走向斷交，但關係受到嚴重挫傷已在所難免。這或正是美國鷹派所想的：脫鈎不單是經貿及人文交往上的，還要伸延到外交體制層面，甚至其他關係都要壓縮。

蓬佩奧抨習 與華接觸時代完結

關館並非個別事件，乃美方有預謀、有計劃的遏制中國行動，更是更強硬對華新政策的一個體現。

因此必須分析蓬佩奧訪英及隨後在尼克遜圖書館講話所傳出的信息：這乃美國對華政策的一個新轉折點，由此將開啟一個雙邊關係的新階段，即全面的修昔底德火併時期。

蓬佩奧陳述的要點主要是：中共對世界威脅，並呼籲中國人民改變中共，以及過去與中國交往是錯誤的。

有人認為蓬佩奧是把政治宗教狂熱化，如十字軍東征般。

更現實及近代化的解讀是，蓬佩奧想把中國蘇聯化，把中美的修昔底德對抗，塑造成為美蘇式冷戰。為此便要把中國抹黑為威脅全人類。值得注意者是：

（一）美國首次有如此高官點名批評習近平，過去只是在一些官方報告中提及，明顯是挑釁的升級，看來特朗普今後也不會再說「xi is my good friend」了。

（二）蓬佩奧正式宣布了由尼克遜訪華開啟而發展了數十年的中美「接觸」（engagement）時代完結，因此選在尼克遜圖書館演講，頗具諷刺性。

近年美國精英（包括學界及智庫等）流行一種「受騙論」：當年與中國接觸和讓它加入世貿、對它開放市場，是希望能由此改變中國政制，但現已證明事與願違，蓬佩奧顯然是吸納此類觀點，而宣布終結「接觸」政策。

打壓抹黑勢增 料拉攏反華同盟

（三）蓬佩奧也非全盤否定尼克遜的見解，他實際上是傳承了尼克遜所說的必須「改變」中國，否則世界難得安全的說法，只是認為「接觸」之法失敗，要另覓他途。他途者，就是「遏制及圍堵」（containment），說到底，就是要推倒中共政權，建立親美政府，實際上是想把中國「日本化」，變為美國的附庸。

可以預計，美國今後會至少在以下幾方面着力反華：

（一）加強抹抹黑中國力度，把「美中之爭」打造成自由民主與專制、正義與邪惡之戰。之前福山教授已為攻擊中國準備好了「輿論彈藥」。

（二）加大拉攏各國加入反華同盟。英國乃第一個加入：外相表明英美要合力保衞自由民主價值觀。

（三）擴大在中國及海外華人圈中招降納叛：蓬佩奧訪英時見了羅冠聰，在圖書館講話又請去了王丹、魏京生。

有評論認為蓬佩奧是為了大選而加強反華。這並不正確：反華雖由鷹派主導，卻是美國兩大黨及主流政見均認同的「長期性國策」，無論誰在位其基調都不會變。

但當然，事情發展同時也有大選的短期因素；特朗普為保位，勢將把長期性的反華行動密集地在未來數月推出。未來兩周尤其關鍵：因特朗普必須在8月中奠定其候選人地位，要出招便要快了。

京速關美領館 快速反制拒啞忍

正如內地評論家張召忠所說，未來數月美國將不擇手段反華，包括挑起軍事衝突。關館事件乃其首例，隨之猛招將陸續有來。

美國政策大變，對中國及世界均將有重要影響，且「由變引變」令前景更為難測。世界各國將如新加坡總理李顯龍一直害怕的：要在中美之間選邊，而出現分化。更為關鍵者是，中國一年多來所實行的「對美國打壓啞忍政策」已難以為繼，快到忍無可忍地步。成都關館顯示乃快速反制，不再是嘴硬手軟。對美政策有變還可能引發對台、港及其他方面的政策改變。

美愈錯愈遠 修昔底德陷阱更深

美國哈佛大學「中國通」學者傅高義（Ezra F. Vogel）最近指出，美國不能以為可如當年壓低日本般成功遏制中國，相反要適應中國崛起，尋求合作共存，目前中美間更有熱戰危險。

可惜在美國具有類似遠見之士如鳳毛麟角，因此如崔天凱大使所說：美國正在錯誤的路上愈滑愈遠，甚至會跌入陷阱，而這個正是「修昔底德陷阱」。

▲ 美國對華政策大變，對中國及世界均將有重要影響，且「由變引變」令前景更為難測。（中新社資料圖片）