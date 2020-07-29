防疫再加辣 從生活入手免居家發福

本港疫情惡化，防疫措施再加辣，相信市民要更多時間留在家中。居家抗疫，活動少，難免會增肥，守護健康還須從運動及飲食着手。

在家抗疫 活動少食大量零食

港府周一（27日）宣布進一步收緊防疫措施，這些措施分別為食肆全日禁止堂食、酒吧繼續關閉、公眾地方群聚人數上限由4人收緊至2人、不論在室內室外都須戴口罩、所有體育場地都須暫時關閉。有關措施今日（29日）起生效，至下月4日，市民這段時間或更需為抗疫而長時間留在家中。

居家抗疫最大後遺症是容易發福，英國已有「lockdown body」（居家抗疫身材）一詞形容此現象，當地一項研究指，人們在居家抗疫期間日均會額外攝取333千卡熱量，為取得心理慰藉而進食大量零食。消費品公司聯合利華（Unilever）亦有調查顯示，居家抗疫期間人們生活習慣改變，洗髮水及止汗劑等用品需求下降，但雪糕銷量在3個月內大增26%。

研究：肥胖增新冠肺炎死亡率

據英國公共衞生研究（PHE）數據顯示，肥胖可增加新冠肺炎患者死亡率40%。英國首相約翰遜3月染疫後，驚覺肥胖會增加患新冠肺炎及死亡風險，故不但帶頭減了14磅體重，更讓公共衞生部門發起改善健康計劃，推行一系列措施，包括禁止售賣垃圾食品推買一送一優惠、禁止商店在收銀處陳列糖果與朱古力、要求餐廳在菜單上標註熱量、晚上9點前不得在電視上播放高脂、高糖食品廣告，更鼓勵市民多踩單車，並讓家庭醫生以踩單車作減肥處方。

港人對肥胖問題的警覺有待提高，香港肥胖醫學會去年公布一項調查指，44.2%人不認為肥胖是疾病，更有多達3成人表示肥胖定義是憑個人感覺界定。香港保護兒童會一項調查亦發現，近4成受訪幼童家長稱，子女疫情期間最主要的活動是使用電子屏幕。

港人家居空間有限，但不少運動在室內仍可進行，體適能教練蘇文朗便曾拍片教路做開合跳等動作，只需瑜伽墊大小的空間即可（詳見表）。若擔心自己偷懶，亦大可善用市面上多款運動App督促自己，例如用「Keep」為自己度身訂造健身計劃，亦可用「30 Day - Ab Challenge」為自己提供更多挑戰，練好腹肌。

家中做運動 轉吃熱量低零食

在家中獨處難免零食癮發作，但與其強迫自己戒口，不妨嘗試以熱量較低的食品替代薯片、雪糕等垃圾食品。聯合國兒童基金會建議，盡量增加蔬果攝入比例，若難買到新鮮蔬果，不妨以罐裝蔬果食品暫時替代，例如罐裝豆；堅果、乳酪、不含糖的酸奶、水煮蛋等亦是較為理想的零食。

居家抗疫或須持續一段時間，堅持在家中做運動及控制飲食，才能避免「lockdown body」及更多健康問題。

▲ 本港疫情嚴峻，居家抗疫或須持續一段時間，堅持在家中做運動及控制飲食，才能避免增肥。（資料圖片）