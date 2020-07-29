居家抗疫儲糧 防反式脂肪陷阱

面對新冠病毒第三波疫情來襲，大批市民重回「宅在家」的生活，並紛紛到超級市場買貨「儲糧」，當中即食麵、薯片、曲奇等是不少人的熱門之選。不過，這些食物可能暗藏大量人造反式脂肪，如沒有節制地進食，或會增加患上心血管疾病的風險。

其實，為防範反式脂肪損害人們健康，全球多個國家已相繼規管反式脂肪食品的製造和銷售，世界衞生組織（世衞）更倡議，於2023年將人造反式脂肪從全球食品供應中剔除。現時沒有嚴禁反式脂肪食品的香港，應否跟隨這些做法？

世衞：年50萬人因過量攝取早逝

反式脂肪大致分為「人造反式脂肪」及「天然反式脂肪」。「人造反式脂肪」主要來自以氫化植物油為材料，或以氫化植物油烹調的煎炸和烘焙食品，例如餅乾、脆片、曲奇餅、炸薯條、蛋糕等。至於牛、羊的奶和脂肪及其製品，包括全脂牛奶及牛油，則含有小量「天然反式脂肪」。

究竟「人造反式脂肪」從何而來？早於1900年代，德國化學家Wilhelm Normann發現，植物油經過氫化過程後，便會由液體轉化為半固體或固體，氫化程度愈高，便愈接近固體，而氫化植物油的常見例子則包括起酥油和人造牛油。由於氫化植物油能延長食品的保質期、改善口感、看似比動物脂肪更健康，而且成本通常較低，故常用於生產或配製烘焙或油炸食物。不過，植物油在氫化過程中，如沒有完全被氫化，便會含有副產品——人造反式脂肪（artificial trans fat）。

一般而言，反式脂肪會增加人體內的「壞」膽固醇，並減少「好」膽固醇，因而增加患心血管疾病和死亡的風險。故此，世衞及聯合國糧食及農業組織建議，反式脂肪攝取量應維持於極低水平，少於人體每日所需熱量的1%，以每日攝取2,000千卡熱量為例，反式脂肪的每日攝取量應少於2.2克；另有研究顯示，如果從反式脂肪額外攝取2%熱量，患上心臟病的風險便會增加23%。世衞亦指出，全球每年有超過50萬人，因攝取過量反式脂肪而死於心血管疾病。

歐美多國 向反式脂肪宣戰

為了應對反式脂肪帶來的健康危機及醫療負擔，多國相繼向反式脂肪宣戰。其中丹麥於2003年底推出法例，限制每100克脂肪或油，不得含多於2克反式脂肪，而食用油每100克脂肪含不多於1克反式脂肪，才可被標籤為「不含反式脂肪」，成為全球首個立法限制反式脂肪含量的國家。

此外，美國紐約市於2007年起，規定持牌食肆不得貯存、使用或出售，任何使用部分氫化油、起酥油，或人造牛油為材料，而每份食用分量含0.5克或以上反式脂肪的食物。但上述規管不適用於製造商原始密封包裝提供的食品，例如盒裝餅乾、袋裝薯片等。違反規例的食肆，最高可被罰款2,000美元。

美國耶魯大學的一項研究發現，紐約市針對反式脂肪作出規管後的三年間，該市因心肌梗塞及中風而送院的病人數目下降6.2%，研究人員認為相關規管能減少人們出現非致命的心肌梗塞及中風，更可降低死亡率。

世衞於兩年前起倡議，全球於2023年起停用由工業生產的人造反式脂肪，並推出名為REPLACE（取代）的策略指引：第一步為「REview」，檢視含人造反式脂肪的食物來源；第二步Promote，推動以較有益的脂肪和食油取代含反式脂肪的材料；第三步Legislation，透過立法規管；第四步Assess，評估反式脂肪在食品供應及消耗的變化；第五步Create，提高政策制定者、製造商及公眾的意識；最後是Enforce，執行相關法規。

關注一：反式脂肪有何「替身」？

世衞雖倡議透過立法規管反式脂肪的含量，但若要將有關政策付諸實行，預計會引起多項關注。

首先，如要棄用經過氫化程序的油作為材料，那麼製造商應採用甚麼替代品？

美國食品藥物管理局於2018年禁止全國製造商在食品中添加部分氫化油，同時給予廠商過渡期，銷售禁令生效前已製造的食品。局方估計業界在過渡期間需斥資120億至140億美元，從生產上作出改變。美國南加州大學藥理系教授Roger Clemens指出，製造商需投放額外資金研究、測試新材料，並重新印刷營養標籤和包裝產品，推算每款食品平均需花20萬美元「變身」。

有分析指，原本使用部分氫化油的製造商很大機會改用相對昂貴的食油，例如椰子油、棕櫚油等。此外，由於高油酸黃豆油同樣能在食品中，產生與氫化過程相似的結果，但不會產生反式脂肪，故此也逐漸被廣泛使用。

無論選擇甚麼替代品，收緊反式脂肪限制的政策，也有機會令相關食品的生產成本大增，這不禁令人懷疑製造商會否把開支轉嫁到消費者身上。

關注二：失去選擇食物的自由？

另外，針對食品中糖、鹽等物質的含量作規管，雖是公共健康管理重要的一環，但亦令人關注會否剝奪選擇食物的自由。

美國生物倫理學家David Resnik指，食物不但為人類提供營養，人們還透過進食、準備和分享食物獲得喜悅。再者，食物載有種族、文化和宗教的意義，故認為選擇食物的自由不應受到限制。他質疑，這形式的限制會否使社會走向「食物法西斯主義」。

立例規管在公共健康管理中只是其中一部分，正如前文提及的世衞指引，各地政府仍要提升大眾對健康飲食的意識，方能讓他們理解及遵守法規。

港未有限制 市民自己把關

香港當局早年向業界發指引，協助減少反式脂肪含量；並規定每100克固體食品的反式脂肪含量不超過0.3克，才可標示為「不含反式脂肪」。

慢性疾病在本港漸趨普遍，限制反式脂肪，甚或糖和鹽含量，是降低患病比率的其中一個方向。與此同時，提升市民的健康意識亦非常重要，智經去年發表報告，建議應從基層醫療入手，在地區康健中心資助45歲或以上人士接受「三高、兩癌、一疫苗」健康服務，其中「三高」是指血壓、血糖、血脂，以識別參加者患高血壓、糖尿病等慢性疾病的風險。至於45歲以下人士，智經建議設立「配對資助試驗計劃」，資助市民接受檢查。上述建議，相信對提升市民預防疾病和建立健康飲食習慣的意識，有立竿見影的效用。

在多國已向反式脂肪宣戰之際，本港應思考如何作出應對，但無論有否限制，市民選購食物時也應細閱營養標籤，為自己的健康把關。

▲ 多國已向反式脂肪宣戰，本港應思考如何應對，市民選購食物時也應細閱營養標籤，為自己健康把關。 （資料圖片）