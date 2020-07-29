美元愈弱股市愈強 港股為何獨憔悴？

美元積弱難返，美滙指數失守94關，見逾兩年低位後跌勢未止。在擔心美元長期貶值，演成另一次金融危機前，先不要對股市前景過分悲觀。弱美元向來利好股市，只是港股受惠程度遠遜歐、日及新興市場股市，一時間或難扭

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