美元愈弱股市愈強 港股為何獨憔悴？ 評．析．天下版 2020/07/29 分享： 美元積弱難返，美滙指數失守94關，見逾兩年低位後跌勢未止。在擔心美元長期貶值，演成另一次金融危機前，先不要對股市前景過分悲觀。弱美元向來利好股市，只是港股受惠程度遠遜歐、日及新興市場股市，一時間或難扭 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 港版納指矚目登場 騰飛還待ETF助戰 2020/07/28 港版納指矚目登場 騰飛還待ETF助戰 交易講場 - 4大因素 金價可創歷史新高？ 2020/07/27 4大因素 金價可創歷史新高？ 交易講場 - Tesla望入標指 ETF被迫接火棒？ 2020/07/25 Tesla望入標指 ETF被迫接火棒？ 交易講場 - 中美博弈禍福難料 政治市風險指標 2020/07/24 中美博弈禍福難料 政治市風險指標 交易講場 - 港交所再戰全球一哥 強勢未見底 2020/07/23 港交所再戰全球一哥 強勢未見底 疫情 經濟 美國 美元 美股 指數 日本 金融 人民幣 歐洲 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入