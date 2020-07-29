SpaceX飛船返航 NASA全程直播 行政人員版 2020/07/29 分享： 科技狂人馬斯（Elon Musk）旗下SpaceX，與美國太空總署（NASA）於5月30日發射搭載「飛龍2號（Crew Dragon Demo-2）」的「獵鷹九號（Falcon-9）」火箭，接載兩名太 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Galaxy S21系列 或僅Ultra版採自家晶片 今日 Galaxy S21系列 或僅Ultra版採自家晶片 WhatsApp傳准用戶 可同時登入多部裝置 2020/07/28 WhatsApp傳准用戶 可同時登入多部裝置 Galaxy Tab S7 兩型號屏幕或有異 2020/07/28 Galaxy Tab S7 兩型號屏幕或有異 Google Messages 增表情符號薦動態貼圖 2020/07/27 Google Messages 增表情符號薦動態貼圖 蘋果泰國開新店 落戶曼谷Central World 2020/07/27 蘋果泰國開新店 落戶曼谷Central World 美國太空總署 SpaceX 太空人 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入