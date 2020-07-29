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SpaceX飛船返航 NASA全程直播

行政人員版 2020/07/29

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科技狂人馬斯（Elon Musk）旗下SpaceX，與美國太空總署（NASA）於5月30日發射搭載「飛龍2號（Crew Dragon Demo-2）」的「獵鷹九號（Falcon-9）」火箭，接載兩名太

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