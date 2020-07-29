Galaxy S21系列 或僅Ultra版採自家晶片 行政人員版 2020/07/29 分享： 早前有消息指，三星（Samsung）Galaxy S21系列或棄Snapdragon晶片，只用全自家製的Exynos 1000處理器。惟最近有爆料者表示，僅Ultra版本採用Exynos 1000，標 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 SpaceX飛船返航 NASA全程直播 今日 SpaceX飛船返航 NASA全程直播 WhatsApp傳准用戶 可同時登入多部裝置 2020/07/28 WhatsApp傳准用戶 可同時登入多部裝置 Galaxy Tab S7 兩型號屏幕或有異 2020/07/28 Galaxy Tab S7 兩型號屏幕或有異 Google Messages 增表情符號薦動態貼圖 2020/07/27 Google Messages 增表情符號薦動態貼圖 蘋果泰國開新店 落戶曼谷Central World 2020/07/27 蘋果泰國開新店 落戶曼谷Central World Samsung 晶片 處理器 Galaxy S 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入