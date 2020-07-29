緩商戶租金重擔 汲取海內外創意

本港疫情持續惡化，防疫措施再加辣，多個行業叫苦連天，零售業要求業主減租。疫下營商環境艱難，業主應體諒租戶苦況，適當調整租金，共度時艱，而港府可考慮透過稅務優惠，為業主提供減租誘因。

強收舖淪為吉舖 業主租戶雙輸

香港零售管理協會昨天向商舖業主發公開信，指零售業經歷去年反修例風暴和今年疫情夾擊，生意大跌5成至8成，整個行業處於苟延殘喘狀態，到了隨時崩潰的關鍵時刻，故要求業主取消底租，並停止向暫時無法交租的商戶採取法律行動收回店舖，否則全港逾6萬間店舖將陷入結業危機，逾26萬人會失業。

零售業最大成本開支是租金和人工，面對過去一年的艱難經營環境，店東即使獲得政府保就業補貼，亦會因應實際情況減薪或要求員工放無薪假，來緩減開支。惟租約大多是在風暴和疫情發生前簽訂，只有少數業主曾在2至3月間略作寬減，紓緩壓力。惟疫情惡化，防疫措施進一步收緊，可謂雪上加霜，若業主仍堅拒減租，店主可能被迫壯士斷臂。

業主按租約每月收取租金是正常的商業行為，但零售業正面對一次又一次的螺旋式下墜卻是不爭事實，若業主收回欠租店舖，但店舖短期未必可再租出。4大核心區舖位空置率已創新高，尖沙咀海防道、銅鑼灣羅素街吉舖處處，正正反映業主不減租，店主要結業，商舖要丟空的雙輸格局。

外國業主在疫下也面對同樣問題，但當地政府適時介入，緩解雙方欠租糾紛。英國上月公布一份為期1年的臨時和沒約束力的行為守則，建議要求減租的租客須提供充分財政資料，而業主應給予受影響租戶優惠租金，協商後簽署新合同。

法國政府則委派仲裁人，為業主和交租有困難的中小商戶尋求解決方案。荷蘭政府准許受疫情衝擊的店舖暫緩交租3個月，之後按情況可要求業主減租，銀行承諾容許業主延遲半年才償還貸款。

財團收巨額補貼 應減租履責任

企業若不想政府介入，在疫下更應主動履行社會責任，尤其是那些透過子公司向政府申請巨額保就業補助的大財團。政府推保就業計劃是希望快速紓緩受疫情衝擊的企業，因此在規劃設計上相當寬鬆，以致一些仍賺錢的企業也可申請。正如財政司司長陳茂波也開腔，促請領取了巨額補貼的財團，在這關鍵時刻更要履行社會責任，為穩經濟、保就業出一分力，才能贏得社會認同。

此外，港府亦可透過調整差餉，或提供稅務優惠來鼓勵業主減租，緩減商戶的租金壓力，從而增加商戶生存空間。事實上，不少業主仍須為商舖按揭還款，部分會因租金收入減少而感吃力，港府和銀行應研究提供方法協助。

疫情令企業營運變得愈來愈困難，業主與租戶是一榮俱榮，一損俱損，若雙方能以靈活思維定出新模式，長遠可維持到商業運作生態，待經濟復甦，生意可望恢復。

責任編輯：劉婉雯