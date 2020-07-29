政府透過第二輪防疫抗疫基金推出的遙距營商計劃（D-Biz），最初承諾審批的時間為10天，結果到現在仍未處理好6月底前所收到的1.5萬宗申請。這計劃的審批標準含糊，批出的金額也不及預期，如果等着這筆資金去做科技轉型，希望在疫情下求生的話，大概已經倒閉了。

我認為政府最好不要太有為，妄想自己能推動甚麼。長官意志只會換來浪費，如果要花大量行政成本的，就更加不要做。要不便應仿效「保就業計劃」，雖然幫了部分不應該幫的企業，但是至少審批簡單，成本較低。現在整色整水做審批，最後還是幫了那些本來便自己有能力轉型的公司，又或精於賺政府錢的中介，而且行政成本高昂。

政府也根本不適合做判官，他們對行業和市場的了解並不足夠。我認為企業經營者最了解他們的需要，而市場就是最好的推動者。即使沒有政府的資助，很多補習社、興趣班等等都轉為視像形式進行。

食肆不能提供堂食，現在連5星級酒店都做外賣；又因為在家煮食的人多了，有些還賣餸菜包；有些旅行社也轉型做網購。

企業是不是轉型，不用政府操心，政府也無力操心。如果面對逆境仍不懂得轉型的話，就讓他們被市場淘汰好了，政府資源應該投放到更有需要的人身上。

(本欄逢周三、五刊登)

本文轉載自《晴報》